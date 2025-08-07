Lluvia en Santiago: nuevo pronóstico revela cuándo vuelven las precipitaciones a la región Metropolitana durante agosto / Sebastian Beltran Gaete

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Santiago ha recibido 20 milímetros durante agosto, particularmente al principio del mes.

Según expertos en meteorología, los rangos normales para esta época en la Región Metropolitana se sitúan entre 23 y 50 mm, por tanto el balance no es negativo.

Pero, tras varios días sin ningún indicio, ¿Cuándo podrían volver las precipitaciones?

Acorde a un comentario del meteorólogo Iván Torres en TVN, durante los próximos días sí se verán nubes en la capital, pero no lluvias. Sumado a eso, también deberían bajar las temperaturas.

“No se ven las condiciones como para que tengamos una lluvia importante en Santiago, salvo en sectores de la cordillera, al menos durante la primera quincena de agosto”, aseguró Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología y parte de Megatiempo.

“Las oscilaciones que facilitan la llegada de las precipitaciones podrían cambiar en la segunda quincena, y con una lluvia más ya estaría concretándose el pronóstico”, añadió el experto.

Revisa el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para las jornadas que están por llegar: