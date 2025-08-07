Fútbol profesional español vive su primera boda gay en la historia: “Aún hay lugares donde amar a quien quieras parece un delito”

El portero de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, Alberto Lejárraga, acaba de marcar un hito histórico en el deporte español.

El arquero se casó con su pareja, el artista Rubén Fernández, en una íntima ceremonia celebrada en una hacienda de Málaga, consolidando así el primer matrimonio igualitario protagonizado por un futbolista activo en la liga profesional de España.

La celebración, que reunió a familiares y amigos cercanos, fue compartida por el propio Lejárraga a través de sus redes sociales. En una emotiva publicación, agradeció el cariño recibido y describió el evento como “uno de los mejores momentos” de su vida.

“Queremos agradecer a todos quienes nos acompañaron ese día, a quienes se tomaron un tiempo para felicitarnos y, sobre todo, a quienes se alegran de que hayamos vivido algo tan especial”, escribió el futbolista.

Un referente gay

Lejárraga ya había hecho historia en 2023 cuando, tras un ascenso con el Marbella FC, publicó fotos besando a Rubén Fernández, convirtiéndose así en el primer futbolista profesional español en declararse públicamente homosexual. Desde entonces, se transformó en un referente de visibilidad dentro de un entorno aún marcado por el silencio y los prejuicios en torno a la diversidad sexual.

Ahora, con esta boda, la pareja vuelve a desafiar barreras. Así lo destacó también el fotógrafo Fran Ortiz, quien retrató el evento y subrayó su importancia simbólica: “Una boda gay sigue siendo un acto valiente. Aunque estemos en 2025, aún hay lugares donde amar a quien quieras parece un delito”.

La pareja se encuentra actualmente disfrutando de su luna de miel en Japón, pero su unión ya ha dejado huella. En un deporte donde el tabú persiste, Lejárraga y Fernández no solo celebran su amor, sino también la libertad de millones que sueñan con vivir sin ocultarse.