Fran Undurraga explota contra hombre que revende su contenido para adultos: “Nos dio su cuenta y RUT para cobrar”

Francisca Undurraga no se quedó callada. A través de sus redes sociales, la modelo y exchica reality denunció a un hombre por vender de forma ilegal fotos íntimas que comparte en sus plataformas de contenido para adultos.

En una historia de Instagram, la influencer reveló el rostro del presunto responsable y aseguró que es el administrador de uno de los grupos de Telegram más grandes dedicados a la compraventa y filtración de este tipo de material.

“Les presento a este tipo, quien es el dueño de uno de los grupos más grandes de compra y filtraciones de nuestras fotos y videos”, escribió indignada.

Undurraga aseguró que el sujeto cobra $40 mil pesos por el acceso al grupo, que tendría al menos 67 miembros. “Nos dio su cuenta y RUT para cobrar. Todos esos antecedentes ya fueron entregados a la Fiscalía”, detalló.

La situación no solo la afecta a ella: según dijo, hay más mujeres involucradas, muchas de las cuales también publican contenido en plataformas como OnlyFans y Unlock.

“Es de Copiapó y junto a otras personas se gastan su sueldo en engañarnos y lucrar con nuestro contenido”, agregó la modelo en su descargo.

El valor real de su contenido

Actualmente, Fran Undurraga cobra alrededor de $10 mil pesos mensuales por suscribirse a sus cuentas oficiales. Sin embargo, los registros que ella publica estarían siendo revendidos sin su consentimiento y a un precio muy superior.

La modelo ha sido enfática en que este tipo de acciones no solo vulneran su privacidad, sino que también afectan su fuente de ingresos.

“¡Basta ya!”, escribió en una de sus últimas publicaciones, dejando claro que no piensa dejar pasar el tema.