Encuentran cuerpo de hombre desaparecido hace 28 años dentro de un glaciar en Pakistán

El cuerpo de un hombre que había estado desaparecido durante casi tres décadas fue encontrado en un glaciar en proceso de derretimiento en la región montañosa de Kohistán, al este de Pakistán.

Según información citada por la BBC, el hallazgo fue realizado por un pastor local que se topó con el cadáver, completamente congelado y con la ropa en perfecto estado.

Junto al cuerpo, aún conservado por el hielo, fue hallada una cédula de identidad con el nombre de Naseeruddin, quien fue identificado por la policía como un hombre que desapareció en junio de 1997 tras caer en una grieta durante una tormenta de nieve. Tenía una esposa y dos hijos.

“Lo que vi fue increíble”, dijo Omar Khan, el pastor que encontró el cuerpo. “El cadáver estaba intacto, la ropa ni siquiera estaba rota”. El impacto fue tal, que los vecinos comenzaron a aportar detalles del caso al saber de la identificación.

Una historia congelada en el tiempo

Naseeruddin viajaba a caballo con su hermano Kathiruddin el día en que desapareció. Según relató a medios locales, su hermano entró a una cueva y nunca volvió a salir. A pesar de los intentos de búsqueda, no lograron dar con su paradero... hasta ahora.

Expertos señalaron que la aparición del cuerpo es una muestra concreta de los efectos del cambio climático. La reducción de las nevadas y el aumento de las temperaturas han acelerado el derretimiento de los glaciares en la zona.

“El frío extremo congela rápidamente el cuerpo humano, evitando su descomposición”, explicó el profesor Muhammad Bilal, del Departamento de Medio Ambiente de la Universidad Comsats en Islamabad. “La falta de oxígeno y humedad lo momifica”.

El caso ha generado conmoción tanto por el hallazgo como por el trasfondo climático que lo hizo posible. Especialistas advierten que fenómenos como este podrían volverse más frecuentes si persisten las condiciones actuales.