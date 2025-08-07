Aníbal Mosa aclara la postura de Colo Colo sobre el posible regreso de los playoffs y revela en qué está la Supercopa

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló este jueves tras la reunión que sostuvieron los dueños de los clubes del fútbol chileno con la ANFP en Viña del Mar y abordó uno de los puntos más polémicos de la discusión: el posible regreso de los playoffs al Campeonato Nacional.

Consultado por el eventual cambio de formato que tendría el torneo local con el fin de saldar la millonaria deuda con TNT Sports, el timonel de Colo Colo reconoció que “se habló del tema de los torneos y hay opiniones divididas de cierta manera”.

En esa línea, aclaró cuál es la postura de los albos en relación a este tema: “Nosotros como Colo Colo somos de la idea de los campeonatos largos. Creo que le dan mayor estabilidad. La programación que uno pueda tener también puede ser más fácil con los torneos largos".

“El año pasado tuvimos un muy buen torneo, pero es un tema que estamos conversando y que también va a conversar la comisión con la gente de TNT", añadió Mosa.

Asimismo, detalló que “hay algunos presidentes que justamente que prefieren los playoffs, pero no te diría que es una cosa masiva. Sí escuché varios que se inclinaban un poco más por el campeonato largo. La idea es poder darle estabilidad también a los torneos".

Aníbal Mosa y el nuevo portazo a la Supercopa

Por otro lado, el mandamás de Blanco y Negro abordó las dudas en torno al postergado partido entre Colo Colo y Universidad de Chile, el cual había sido programado para el 13 de septiembre en La Florida, pero finalmente no fue autorizado por Carabineros.

“Lo hablamos con el presidente Milad. Nosotros seguíamos pensando que el ida y vuelta era una alternativa viable, que entregaba espectáculo y también era bueno para TNT, pero al parecer no está teniendo el apoyo suficiente", afirmó.

Respecto a la nueva fecha de la Supercopa, Mosa agregó que “se está hablando de una primera fecha el día 14 de septiembre, pero no nos han notificado oficialmente, es una tentativa”.

“Ustedes saben que esto tiene que ver también con las Delegaciones Presidenciales. La ANFP puede disponer de repente, pero el que dispone al final es la autoridad. Sí se habló de que el partido sería con ambas hinchadas”, sentenció.