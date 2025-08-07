Amargo regreso: Alejandro Tabilo sufre dura caída y dice adiós al Masters 1000 de Cincinnati

Luego de casi dos meses fuera de las canchas producto de un desgarro abdominal, Alejandro Tabilo (104º del ranking ATP) tuvo este jueves un amargo regreso al circuito en el Masters 1000 de Cincinnati.

Al igual que Nicolás Jarry (100°), “Jano” no pudo superar su debut en el certamen estadounidense y cayó en primera ronda ante el ruso Roman Safiullin (82º) por parciales de 6-3 y 6-3.

En el primer set, Tabilo se vio sólido con su servicio, hasta que el europeo consiguió el primer punto de quiebre en el octavo juego para ponerse 5-3 arriba y luego cerrar el parcial con su saque.

En la segunda manga, Safiullin no dio espacio a la reacción del chileno y concretó otras dos rupturas que le permitieron llevarse el partido, clasificando así a la segunda ronda del torneo.

Pese a la derrota, Alejandro Tabilo está escalando al puesto 103° del ranking ATP a la espera de ver si entra directo al cuadro principal del US Open. Su próximo desafío será el Challenger Cancún, certamen que se llevará a cabo del 11 al 17 de agosto.