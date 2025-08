Durante este miércoles, una sorpresiva visita llegó al Estadio Monumental, más específicamente a la Casa Alba.

Hablamos de Claudio Bravo, formado en Colo Colo, quien conversó con ADN Deportes en Pedreros.

“Es bonito reencontrarse con toda esta gente que te dio una mano en esa etapa. Fuimos compañeros con Tito Tapia y con mucho más acá. Es gente que viene con un proyecto serio, con ganas de hacer las cosas bien y devolver la mano al club y a estos chicos que sueñan con ser profesionales”, planteó, analizando también el presente del “Cacique”.

“Tú siempre esperas que Colo Colo esté en otra línea en cuanto a éxito, rendimiento, noticias positivas, pero es entendible que en muchas ocasiones es difícil sostener eso. Están las rachas negativas en el fútbol, pero hay un grupo y gente capacitada en todos los ámbitos para sacar las labores adelante”, aseguró el “Capitán América”, lamentando el mal presente de Colo Colo.

“Mucho factor interno, externo, más en un año centenario, donde las noticias tenían que ser de otro punto de vista. A veces las cosas no salen como las planificas, pero lógicamente tienes que intentar por todos los medios revertir esa situación”, enfatizó el hoy comentarista de ESPN.

Claudio Bravo y los arqueros de Colo Colo

En diálogo con ADN Deportes, también comentó la salida de Brayan Cortés a Peñarol.

“Hay cosas extra, son cosas personales que uno no conoce o no se saben. Si es una decisión que él ve acertada, solamente apoyar, desearle lo mejor, que vuelva a retomar el nivel que lo llevó a ser el titular en nuestra selección. Lo mismo a De Paul, para que siga haciendo las cosas lo mejor posible, y que Villanueva esté con deseos de competir, de jugar y poner las cosas difíciles al titular”, dijo, junto con valorar que los albos no hayan traído a otro arquero para “tapar” a Eduardo Villanueva.

“Es positivo para él, es una motivación extra, saber que están apostando por él. Si fuera mi caso, me juego las fichas y todo por competir y querer demostrar esa confianza. Que le vaya increíble y que apriete lo que más pueda, que pueda jugar en Colo Colo”, comentó, quien igualmente se mostró abierto a trabajar en el elenco popular.

“Las posibilidades siempre están, de ayudar, querer hacer las cosas bien. Sigo ligado al fútbol de una forma diferente, pero quién sabe el día de mañana”, cerró Claudio Bravo.