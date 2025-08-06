;

Black Friday Chile 2025 se extenderá por cuatro días: revisa la fecha oficial de inicio

El evento contará con la participación de cientos de marcas y comercios físicos y digitales.

Javiera Rivera

La esperada edición 2025 del Black Friday Chile ya tiene fecha confirmada y este año se extenderá por cuatro días consecutivos, ampliando las oportunidades para los consumidores.

En la edición anterior, el evento reunió a más de 2.600 tiendas físicas y plataformas digitales, con ventas que superaron los 550 millones de dólares y más de 10 millones de transacciones. La expectativa para año es superar estos números.

Según informó la organización oficial, el Black Friday Chile se realizará desde el viernes 28 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre. Esta extensión busca dar mayor flexibilidad para que las personas puedan adelantar sus compras.

La plataforma oficial, www.blackfriday.cl, será el punto de encuentro donde los usuarios podrán consultar el catálogo de marcas, que abarcarán categorías como tecnología, viajes, belleza, juguetes, muebles, inmobiliarios y servicios, entre otras.

Además, la convocatoria para que Pymes y emprendedores formen parte del evento ya está abierta, fomentando la inclusión de negocios locales y la reactivación económica.

Este anuncio llega en un contexto donde el comercio busca dinamizar las ventas de fin de año, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios a precios competitivos, con promociones exclusivas.

Con la confirmación de estas fechas, los consumidores ya pueden planificar sus compras con anticipación para aprovechar al máximo las ofertas durante los cuatro días del Black Friday Chile 2025.

