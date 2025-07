Aseguran que Raquel Argandoña renunció a su canal tras realizar una “tremenda pataleta”: esta sería la razón de su enojo

La conductora Raquel Argandoña, figura emblemática de TV+, habría presentado su renuncia al canal tras un fuerte conflicto con el equipo de su programa Tal Cual.

“Hoy sabemos desde TV+ la renuncia de uno de sus rostros más importantes, debido a una tremenda pataleta que le hizo al equipo. Se sintió traicionada, se sintió que no la protegieron, se sintió que la vendió para otro programa”, afirmó Daniella Campos en Zona de Estrellas.

“A raíz de que de TV+ prestó al programa Qué te lo digo y a nuestro programa Zona de Estrellas, el día de ayer, donde se revisaron ciertas declaraciones de Francisca Merino y también donde sufrió un impasse de su propia compañera, y diría, mejor amiga Francisca Merino”, añadió.

Se mencionó incluso una conversación que involucró al panel con Sergio Rojas, Antonella Ríos y Luis Sandoval, quienes comentaron un supuesto “fox eyes” atribuido a Raquel.

Según la panelista de Zona de Estrellas, dicho término, traducido por Sergio Rojas como “mirada de zorra” hace referencia a “una técnica maquillaje, de botox, de cirugía estética, de distintas formas. Pero logra un efecto que es único”.

La incómodo momento de Raquel Argandoña con Pancha Merino

Más adelante, la periodista indicó cuando la situación escaló: “Raquel ya estaba furiosa con estas declaraciones de Sergio Rojas (...) Raquel ya indignada con todo esto y viene el momento televisivo de mi vida. Pancha Merino siendo Pancha Merino”.

“Ustedes no lo pueden creer, esto a raíz del evento de celos y traición de Ingrid Cruz con Pancha Merino hace 30 años atrás”, añadió.

“La Pancha se desata al final y dice, ‘yo nunca le he quitado el pololo a una amiga, jamás he andado con un hombre casado, jamás lo haría porque no soy de esa calaña’, teniendo a Raquel Argandoña sentada al lado de ella, sabiendo que ella ha sido amante de Lolo Peña, traicionando a Loredana Perazzo hace muchos años, con hijos, con todo”, mencionó la comunicadora.

Luego, Daniella agregó: “Entonces, Raquel ya estaba desfigurada y Pancha remata. Dice ‘bueno, también hay que entender que hay personas que les gusta ser segundonas’, por ser amantes. Siempre hablando de Ingrid Cruz y sin darse cuenta que Raquel estaba desfigurada al lado de ella”.

Como resultado, la icónica animadora de TV+ habría dejado dicho canal. La panelista de Zona de Estrellas detalló: “Raquel dejó la patada. Primero, llegó a su casa, indignada, así que no salió de su casa (...) Llamó a uno de sus tres abogados”.

“Y le dijo, ‘redáctame inmediatamente la carta de renuncia a Tal Cual y al canal TV+’. Raquel Argandoña ha enviado esta carta a uno de los altos ejecutivos de TV+. hasta hace unas horas atrás no sabíamos si esa renuncia había sido aceptada o no habría sido aceptada, ya que Raquel tenía que llegar a grabar el programa Tal Cual del día de hoy”, complementó.

“Resulta, chiquillos, que Raquel llegó al canal, pero dijo, que la reunión la va a tener con su abogado presente (...) Y se retiró del canal sin grabar el programa de hoy y manteniendo su renuncia a TV+“, concluyó.