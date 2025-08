Adiós al “Príncipe de las Tinieblas”: esta es la causa de muerte de Ozzy Osbourne a sus 76 años

Un certificado de defunción presentado en un registro civil de Londres confirmó que Ozzy Osbourne, ícono del heavy metal y de la música en todo el mundo, falleció por múltiples complicaciones de salud.

El documento fue presentado por Aimée Osbourne, hija del músico, y detalla que la muerte ocurrió por “(a) Paro cardíaco extrahospitalario (b) Infarto agudo de miocardio (c) Enfermedad de las arterias coronarias y enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica (causas articulares)”.

La ocupación del artista quedó registrada como “Compositor, Artista y Leyenda del Rock”, según el certificado de defunción al que tuvo acceso The New York Times.

El 22 de julio, fecha del fallecimiento del legendario vocalista de Black Sabbath, una ambulancia aérea acudió a su residencia en las cercanías de Chalfont St. Giles, Buckinghamshire, en Inglaterra, Reino Unido.

Un portavoz del servicio de ambulancias de Thames Valley confirmó por correo electrónico que un equipo fue “enviado para brindar cuidados intensivos avanzados en un incidente cerca de Chalfont St. Giles el 22 de julio”, aunque no entregó más antecedentes.

De acuerdo con Flightradar24, la aeronave se desplazó hasta el Hospital Harefield, en Uxbridge, donde permaneció cerca de una hora con los motores encendidos. El vuelo cubrió unos 13 kilómetros desde la residencia del cantante.

Llevaba tiempo con problemas en su salud

Aunque su familia informó del deceso ese mismo día, no se precisaron causas en ese momento. El Príncipe de las Tinieblas, de 76 años, había lidiado durante años con múltiples problemas de salud, incluyendo una variante del párkinson y daño medular. En febrero, había dicho en una entrevista radial: “Ya no podía caminar”.

El 5 de julio, semanas antes de su muerte, Ozzy Osbourne ofreció su último concierto, titulado “Back to the Beginning”, en Birmingham, donde creció. Allí, el artista afirmó: “He estado en cama durante seis años (...) Gracias de todo corazón”.