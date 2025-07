Durante décadas, Ozzy Osbourne fue sinónimo de excesos, irreverencia y provocación. Más allá de su exitosa carrera musical, el exvocalista de Black Sabbath fue protagonista de múltiples episodios que escandalizaron al mundo del espectáculo y lo transformaron en un ícono del desenfreno.

Una de las acciones más recordadas ocurrió en 1982, cuando, disfrazado con un vestido de Sharon (su entonces esposa), el artista orinó sobre un cenotafio en honor a los caídos en la Batalla de El Álamo, en Texas. A raíz de este incidente, fue arrestado y se le prohibió el ingreso a San Antonio por una década.

Otra anécdota mencionada por Nikki Sixx, bajista de Mötley Crüe, en The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band, relata que durante una gira en 1984, Osbourne habría inhalado una línea de hormigas y luego habría bebido su propia orina frente a los miembros de la banda.

Las polémicas relacionadas con el supuesto satanismo del ícono del heavy metal también marcaron su trayectoria. En 1981, su disco Diary of a Madman incluyó en la portada una cruz invertida, lo que generó reacciones en grupos cristianos. Además, canciones como Mr. Crowley, inspirada en el ocultista Aleister Crowley, aumentaron estas acusaciones.

Los polémicos momentos que el exvocalista de Black Sabbath protagonizó con animales

En una reunión con CBS en 1981, organizada por Sharon, el cantante debía soltar palomas como símbolo de paz. Sin embargo, Osbourne terminó arrancándole la cabeza a una con la boca.

En otra ocasión, estando ebrio en las oficinas de CBS en Alemania, el artista realizó un striptease sobre la mesa y besó a un ejecutivo en la boca. Según Sharon, incluso habría realizado una marcha nazi y orinó en el vino del anfitrión.

El célebre incidente del murciélago ocurrió en un concierto cuando alguien lanzó un ejemplar vivo al escenario. El cantante intentó morderlo pensando que era de utilería, pero el animal lo atacó, obligándolo a ser atendido de urgencia para vacunarse contra la rabia.

Incluso en 2002, su presencia causó revuelo cuando fue invitado a una cena en la Casa Blanca. El entonces presidente George Bush bromeó: “Ozzy, mi madre adora tu música”, mencionando canciones que hacían referencia a situaciones satánicas y sangrientas.