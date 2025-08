Exfutbolista y representante revela que quiere dirigir a este club chileno: “Incluso ofrecí un par de jugadores”

David Ramírez, exfutbolista argentino, entrenador y ahora representante de jugadores, reveló su deseo por llegar a la banca de Unión Española, elenco donde jugó en 2009, en lo que fue su único paso por el fútbol chileno.

“Me encantaría dirigir a Unión Española. Me siento capacitado, tengo la confianza de que haría un buen trabajo. Pero no depende solo de mí. Incluso, ahora le he ofrecido un par de jugadores a Unión, pero no he tenido respuesta”, señaló el otrora mediocampista en diálogo con En Cancha.

“Sigo a Unión. Está en una situación muy complicada. Es un club grande, no debería estar último. Han tenido buenos jugadores y entrenadores como el ‘Coto’ Sierra, pero no se ha dado. Ojalá puedan revertirlo”, comentó el trasandino sobre el momento que viven los “Hispanos” en el Campeonato Nacional, donde hoy están en zona de descenso.

Además, Ramírez recordó la final del Torneo Apertura 2009, donde Universidad de Chile venció a Unión Española y se quedó con el título. “Fue una final rara. Cinco de los once titulares estábamos con gripe porcina esa semana. Estuvimos aislados. Físicamente no estábamos al 100%. La U tenía un gran plantel, pero nosotros veníamos mejor futbolísticamente. Empatamos 1-1 en la ida y perdimos 1-0 la vuelta. Con el empate éramos campeones. Fue una tristeza tremenda perder esa final”, mencionó.

Hoy es representante, pero sueña con trabajar como DT

Respecto a su nuevo rol como representante de jugadores, el argentino aseguró: “La verdad es que no era algo que tenía en mente. Lo mío siempre fue la dirección técnica. Incluso en algún momento tiré líneas para volver a Chile como DT, pero no se dio. El mundo del representante también es muy difícil, cuesta entrar hasta que te haces un nombre”.

“Lo que más quiero es ser DT. Estuve a punto de hacer el curso de director deportivo para sumar herramientas. Creo que tengo buen ojo para identificar talento, pero hoy estoy enfocado en esta nueva etapa. De todas formas, sé que si me dieran una oportunidad como DT, estaría a la altura”, concluyó David Ramírez.