“Suena lejos por los números, pero Colo Colo matemáticamente tiene chance de pelear el título”

En Colo Colo se mostraron tranquilos con la actitud que les permitió, al menos, revertir dos veces la desventaja para terminar igualando ante Huachipato.

“Con uno menos hicimos un gran esfuerzo para empatar el partido y pudimos ganarlo. El Colo Colo que se vio con un jugador menos lo debemos repetir de acá al final del torneo, eso me deja un poco más tranquilo”, aseguró el volante albo Claudio Aquino, crítico del arbitraje, al igual que Emiliano Amor.

“Son soberbios, no te responden, no te miran a la cara, pero no debemos hablar del arbitraje. Con un jugador menos supimos jugar el partido, correr, jugar, crear situaciones de gol y pudimos empatarlo”, comentó el ex Vélez Sarsfield, que aún se ilusiona con pelear el título pese a que los albos están a 15 puntos del líder, Coquimbo Unido.

“Tratar de corregir los errores, que son constantes, eso que nos lleguen una vez y nos hagan goles. Esto lo podemos sacar adelante. Ya lo hizo una vez. Suena lejos por los números, pero creo que matemáticamente tenemos chance. Hay que ganar, ganar y ganar. Preocupa, pero hay chance matemáticamente, no hay que rendirse”, aseguró Claudio Aquino, asumiendo las críticas a su nivel.

“Estoy tranquilo, a veces ayudo al equipo y a veces no tanto. Esto es un colectivo. Si fuera de a uno, jugaría al tenis o sería boxeador. Sé que tengo cosas por mejorar para ayudar al equipo”, comentó el argentino, desestimando opciones de dejar el club.

“Tengo contrato con Colo Colo, quiero jugar acá y me enfoco en el día a día. No leo noticias. Trato de respetar mi contrato, no pretendo escuchar ofertas de ningún lado”, cerró Claudio Aquino.