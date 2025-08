Colo Colo terminó igualando este domingo ante Huachipato en el Monumental, resultado condicionado por la expulsión tras doble tarjeta amarilla a Emiliano Amor.

Al respecto, el central se expresó molesto por la gestión del árbitro Diego Flores en torno a las sanciones en contra del club.

“No nos veníamos peleando, discutiendo, nada. Veníamos del área. Tenía ganas de sacar amarillas. Un forcejeo dentro del área es normal. Se apura en sacarme la primera amarilla, que lamentablemente me expuso después”, planteó el argentino, asegurando que el juez “condicionó” el partido.

“Sí, fíjate todas las amarillas que tenemos. Nos llenó de amarillas todo el partido. Se apuran en amonestar. No fue nada agresivo, no nos estábamos peleando. Si hablo más, será en caliente y no quiero (...) Estoy nublado por lo que fue el partido, pero mis compañeros dejaron todo ante la adversidad y pudieron empatar. Le pido disculpas a mis compañeros por dejar al equipo con uno menos”, planteó, cuestionando también la expulsión de Jorge Almirón.

“Jorge esta vez no dijo nada, estaba eufórico por seguir el partido, alguien se iba solo contra el arco y dijo que podrían haber dejado seguir, no lo insultó al árbitro. Estamos recibiendo todas estas cosas en contra que no nos están gustando”, recalcó, aprovechando igualmente de valorar el debut de su compañero de zaga, el juvenil Nicolás Suárez.

“Estuvo agresivo, tranquilo con la pelota. Me pone contento que los chicos jueguen, debuten. Solo palabras de apoyo para él”, dijo Emiliano Amor, quien igualmente fue franco ante la posición que hoy tiene Colo Colo, a 15 puntos del líder, Coquimbo Unido.

“Estamos lejos en puntos, tenemos que hacer autocrítica en algunos detalles. Hay que hacerse cargo, tomar la responsabilidad y pelear hasta el final”, cerró el central albo.