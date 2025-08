“Es un club de elite”: delantero argentino recuerda con cariño su paso por Colo Colo y no descarta volver

A lo largo de la historia, han sido varios los jugadores extranjeros que han pasado por Colo Colo, aunque no todos han podido dejar una huella o un legado importante.

De todas formas, hay un número no menor de futbolistas que tuvieron un pequeño paso por el club y mantienen la esperanza de regresar para marcar la diferencia.

Uno de ellos es Fidel Tourn, delantero surgido en el Deportivo La Armonía de Bahía Blanca, quien llegó al Cacique en marzo de 2024.

Aunque su estancia en Chile fue breve, un joven delantero argentino supo destacar en el fútbol joven, debutando oficialmente con la Sub-18 en mayo de ese mismo años, cuando cumplió la mayoría de edad.

Supo alzarse como campeón del Torneo de Clausura y marcó varios goles, antes de recibir una noticia que cambió el rumbo de su carrera.

Hoy, su presente está en Argentina, específicamente en Lanús, pero asegura que el recuerdo del Monumental permanece vivo y no descarta una vuelta.

Un recuerdo “muy bueno”

“Colo Colo es un espectáculo y el club más grande de Chile, sin dudas. Me gustaría volver en el futuro”, declaró en conversación con AS, en un contexto donde comienza a vivir una nueva etapa en su país natal.

“Fue muy bueno. Quizás no terminé con las expectativas que buscaba, de jugar, sumar minutos“, reconoció.

“Yo quedé por medio de Ariel Paolorossi. Los primeros dos meses no jugué, por no ser mayor de edad, y una vez que cumplí los 18, él se fue”, recuerda.

Pese a eso, Tourn tuvo un paso exitoso, siendo parte del equipo que venció 4-1 a Universidad Católica en la final del torneo Sub 18.

Sin embargo, al final de temporada, recibió la noticia de que no seguiría en la institución. “El técnico Bascuñán me comentó que no iba a continuar este año, para la Proyección".

Una nueva etapa

Lejos de rendirse, regresó a La Armonía, donde tuvo un gran rendimiento: fue goleador de la Liga del Sur de Bahía Blanca con 12 tantos, lo que despertó el interés de Lanús.

En ese contexto, valora tener como DT a un exdelantero. “Tener un técnico que fue delantero ayuda, por los consejos, así que trataré de aprovecharlo al 100”, asegura, aludiendo a Claudio Graf, exjugador del Cacique.

Del camarín albo guarda amistades y admiración por algunos referentes. “Me gustaba mucho Lucas Cepeda, sobre todo porque era muy explosivo por fuera. También Arturo (Vidal), pero ese es otro puesto“.

Finalmente, no cierra las puertas a un posible retorno al Estadio Monumental: “Me llevé la impresión de un club muy bueno, muy lindo, muy profesional, donde se trabaja muy bien, y me gustó mucho. Es una institución bárbara”, concluye.

Por ahora, su camino sigue en Argentina, pero el sueño de volver a vestir la camiseta del Cacique permanece intacto.