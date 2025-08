Gary Medel refrenda su “televisivo” reclamo contra Fernando Véjar: “El comité arbitral tiene que fijarse en estas cositas”

Gary Medel fue protagonista del empate que sufrió la UC ante Deportes Iquique, considerando que se acercó hacia la transmisión oficial para cuestionar el rol del juez Fernando Véjar.

Aunque no aludió directamente a dicha acción, el “Pitbull” si mantuvo sus cuestionamientos al réferi del compromiso en el Tierra de Campeones.

“El árbitro está siempre amenazando, no sé cómo se dice, advirtiendo con tarjetas. La amarilla no sé por qué me la saca, la del “Toro” (Zampedri) tampoco, nunca le protesta. El comité arbitral tiene que fijarse en esas cositas que nos están perjudicando mucho", planteó en zona mixta, crítico en general del referato nacional.

“Los criterios no son iguales para todos. Con O’Higgins no nos cobran una mano similar a la mía y ahora fue peor, me empujan, se suben arriba mío, da un bote y pega en la mano. Van tres partidos con expulsiones contra nosotros”, dijo Gary Medel, que igualmente reconoció las falencias que mostró la UC.

“Fue un partido en que al último perdimos la posesión de pelota, no la tuvimos nunca en el segundo tiempo, nos tiramos muy atrás. Eso es responsabilidad de los jugadores. Es un empate con gusto amargo”, concluyó el bicampeón de América.