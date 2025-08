Cadem: Jeannette Jara supera a Kast y lidera intención de voto para la primera vuelta presidencial

Durante este domingo, se dieron a conocer los resultados de la encuesta Cadem sobre las intenciones de voto en las próximas elecciones presidenciales de noviembre.

En un posible escenario de primera vuelta, Jeannette Jara, de Unidad por Chile, ganaría en primer lugar con un 31%, superando a José Antonio Kast, de los Republicanos, quien alcanzaría el 29%.

En esa línea, a continuación, se ubicaría Franco Parisi, líder del Partido de la Gente, con un 12%, y en cuarto lugar quedaría Evelyn Matthei , candidata de Chile Vamos y los Amarillos, con un 11%.

Más atrás siguen Johannes Kaiser (6%) Harold Mayne-Nicholls (1%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (0%). El 9% de los encuestados no votaría, no sabe o no responde.

En la intención de voto espontáneo, Kast alcanza el 28%, Jara sube a 27% y Parisi a 10%. Luego, aparecen Matthei con 8% y Kaiser con 6%. Un 2% menciona a “otros” y el 19% no sabe o no responde.

En un posible escenario de segunda vuelta, Kast superaría a Jara por 12 puntos (49% vs 37%) y a Matthei por 5 puntos (42% vs 37%). Parisi empataría con Jara (38% vs 38%), mientras que Kaiser perdería por 7 puntos (39% vs 32%).

Además, en cuanto al rechazo por cada candidato, el 51% de los encuestados aseguró que no votaría por Kast, el 59% por Matthei, el 60% por Jara, el 64% por Parisi y el 67% por Kaiser.