“No hay ningún problema con eso”: Jorge Almirón minimiza los problemas de Colo Colo con el minutaje sub 21

Colo Colo intenta poner el foco en el próximo partido del Campeonato Nacional 2025, el domingo ante Huachipato.

Al respecto, el DT albo, Jorge Almirón, enfatizó su interés en que el equipo mantenga el alza en el juego que, a su juicio, ha tenido en los últimos encuentros.

“Este partido puede ser muy bueno para ganar y jugar bien. Dejaría de lado lo de Audax y con la UC, que fue muy malo. Después de eso, el equipo ha mejorado muchísimo. Nos hemos preparado para ganar, necesitamos que la gente vuelva a confiar en el equipo”, recalcó, asumiendo el presente que los tiene a 13 puntos del líder, Coquimbo Unido.

“Puede ser que estamos un peldaño más abajo por los puntos. Pensando en la línea del año pasado, hay que sumar de a tres en cada partido, teníamos más puntos a estas alturas del año pasado. Hay que enfocarse solamente en el domingo y ahí la tabla se va viendo diferente. Para todos es incómodo ver a Colo Colo avanzando”, dijo Jorge Almirón, que abordó con escepticismo la postergación de la Supercopa Chilena.

“Lamentablemente, no me sorprende. Es un partido de fútbol con dos hinchadas. Se han suspendido otros partidos. Vamos a Limache con 300 personas. En muchos lugares no dejan entrar gente de Colo Colo. Ojalá se pueda reprogramar y darle certeza a todo el mundo. No sé por qué no se puede resolver algo que está dentro de la organización de cada federación”, dijo.

El minutaje sub 21

Colo Colo es, hoy por hoy, el segundo equipo con menos presencia de jugadores juveniles, algo que, de todas formas, no complica al DT del “Cacique”.

“No hay ningún problema con eso. Hay ciertos chicos de determinado año que te dan el doble. No hay problema”, comentó, planteando que los juveniles tendrán su oportunidad más allá del reglamento y desestimó cuestionamientos de parte de los dirigentes en torno a este tema.

“Del directorio no me han dicho nada. El equipo con Valladolid me dejó buenas sensaciones, hay que afianzarlo. Lo van a hacer cada vez mejor, entrenan de manera intensa, van a chocar y no rebotan como antes. En mano a mano te encaran y no juegan para atrás. Son cosas que van generando confianza en los jóvenes. Cuando les toque jugar, van a estar mucho más afianzados que hace dos meses. Les va a tocar y lo van a hacer muy bien”, concluyó Jorge Almirón.