Con la soga al cuello: Deportes Limache y Colo Colo son los clubes más complicados con la regla sub 21

Con el inicio ya de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025, los clubes no solo están pendientes del mercado de fichajes.

También deben estar pendientes a un elemento no menor de la categoría: la cuestionada regla del minutaje sub 21.

Aquel reglamento implica que los jugadores de dicha categoría deben jugar al menos la mitad de los minutos de la temporada o, en caso contrario, los clubes infractores sufrirán una resta de puntos.

En el balance dado a conocer por la ANFP, tras 17 fechas, hay elencos que deberán tener la regla del sub 21 más que presente.

Entre las situaciones más complejas está la de Colo Colo, que todavía debe 969 minutos, lo que lo obliga a que, en los 13 partidos que quedan, un jugador juvenil deba alinear, en cada uno de estos encuentros, 75 minutos.

Sin embargo, hay un club más complicado que el “Cacique”: Deportes Limache, que solo ha tenido 752 minutos de juveniles en cancha, considerando que apenas han alineado a tres futbolistas sub 21: Bastián Silva, Benjamín Morales y Dylan Portilla.

A falta de 1138 minutos por subsanar, el “Tomate Mecánico” tendrá que disponer a alguno de ellos por 88 minutos en cada juego de acá al final del Campeonato Nacional 2025, con la complicación adicional, respecto al caso del “Cacique”, que no puede solventar minutaje con seleccionados sub 17 o sub 20, pues no poseen ninguno entre sus filas.

Con esto en consideración, el minutaje sub 21 puede ser factor en la pelea por evitar la caída a la Primera B, considerando que Deportes Limache está apenas cuatro puntos sobre la zona de descenso directo.