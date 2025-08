Una brutal golpiza sufrió un joven de 21 años mientras intentaba vender su celular en la estación de Metro Las Parcelas, en Maipú.

La transacción, que buscaba ayudarlo a juntar dinero tras perder su empleo en una empresa de transporte, terminó en una encerrona violenta y una falsa acusación que lo dejó sin su iPhone 14 Pro, sin trabajo y con lesiones.

“Me dijo que era el papá del de la foto. Le transferí los datos y después veo que me había llegado un cheque retenido. Me di cuenta de que era una estafa y le dije: ‘No te lo voy a vender’”, relató la víctima, llamada Felipe, al medio LaBatalla.cl.

Poco después, el joven fue atacado por al menos tres personas que lo tiraron al suelo mientras gritaban que él era el ladrón. “Me patearon. En el video se puede ver los golpes. La gente que iba pasando me empezó a pegar”, agregó.

Incluso un sujeto vestido de verde, que fingió auxiliarlo, también lo acusaba de ser el delincuente.

Lorena, madre de Felipe, denuncia inacción de Metro de Santiago y Carabineros

La madre del joven, Lorena, recibió una llamada del Metro y acudió desde Recoleta a Maipú. “Me dijeron que mi hijo estaba ahí, que lo habían golpeado y que lo tenían en una salita”, explicó.

Sin embargo, al llegar se encontró con una escena impactante: Felipe estaba lleno de lesiones tras ser agredido por cerca de 20 personas, según le informaron en el lugar.

A pesar de que los hechos ocurrieron dentro del área del Metro, según los registros en video, la empresa negó cualquier responsabilidad. “Me dijeron que fue fuera del Metro, pero en el video se ve que fue dentro de la reja, en la boletería”, señaló Lorena.

“Le dije: ‘Ustedes se tienen que hacer responsables porque esto pasó acá’. Pero me respondieron que no podían intervenir”, agregó la mamá de la víctima.

Tampoco hubo reacción de Carabineros, a pesar de que una patrulla estaba cerca del lugar. La madre tuvo que llevar a su hijo a constatar lesiones por su cuenta y luego ambos acudieron a la comisaría para denunciar el hecho.

“Estuvimos más de una hora y media en la comisaría. Mientras tanto, el video de la golpiza ya se hacía viral en redes sociales”, expuso la mujer.

Buscan justicia: tienen testigos y registros para dar con los agresores

Lorena también aseguró tener evidencia que puede ayudar a identificar a los atacantes. “Tengo todo. Videos, conversaciones, testigos con nombre y RUT. Esto no puede quedar así”, declaró.

Añadió: “La gente tiene que ver el contexto de las cosas antes de actuar. Y tampoco es la manera de actuar. Se supone que somos civilizados. Golpear a un adolescente de 21 años no es normal (…) ¿cómo no cacharon que no era él el ladrón?”

La madre del joven también compartió su Cuenta RUT para quienes deseen apoyar económicamente a su hijo, que hoy enfrenta las secuelas físicas y emocionales del ataque.

Videos del linchamiento o “detención ciudadana” que sufrió Felipe (Atención: Imágenes sensibles)