Fue al mall y le robaron el auto en el estacionamiento: la Corte ordenó que le paguen millonaria indemnización

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condena a Parque Arauco S.A., empresa administradora del Mall Arauco Maipú, por el robo de un vehículo ocurrido en el estacionamiento del centro comercial del sector poniente de Santiago.

En fallo unánime, la Primera Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados por la defensa del centro comercial, los cuales buscaban dejar sin efecto la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El origen del conflicto se remonta al año 2016, cuando un cliente asistió al recinto en su vehículo Kia Sportage modelo 2008.

Tras realizar sus compras en Ripley, entre las 11:54 y las 13:03 horas del 30 de noviembre, volvió al estacionamiento Y el auto había desaparecido.

Durante esa misma jornada el conductor concurrió ante la 15ª Comisaría de Maipú de la Prefectura de Santiago Rinconada de Carabineros de Chile y efectuó una denuncia por el delito de robo de vehículo motorizado en estacionamiento abierto.

Aunque el vehículo fue recuperado posteriormente con dos individuos en su interior, este presentaba daños, por lo que el afectado pidió la devolución del monto que gastó en la reparación.

El mismo acusó incumplimiento del contrato de estacionamiento., luego de la situación no fuera detectada por el sistema de seguridad y vigilancia. "En tal evento, el proveedor no previno, los hechos delictivos y, en definitiva, no cumplió con sus deberes de custodia", se lee en el texto.

Tras la definición más reciente, Parque Arauco tendrá que pagar al demandante un monto fijado en $2.137.449, por concepto de daño emergente, tal como había establecido el 10° Juzgado Civil de Santiago.