Hizo aclaraciones: Habla por primera vez John Bowe, expareja Mane Swett y padre de su hijo de 13 años

El proceso judicial que involucra a Mane Swett y su expareja, el escritor y consultor de oratoria John Bowe, sigue sumando capítulos tras la determinación que en febrero de 2024 dictó un tribunal en Estados Unidos, otorgando la custodia del hijo de ambos, hoy de 13 años, a su padre.

Esto, luego de que el menor viajara a Nueva York en 2022 y no regresara a Chile como se había pactado. A fines de junio, la Corte Suprema estadounidense aceptó revisar el fallo, lo que permitió extender el proceso hasta el 29 de septiembre, abriendo una nueva oportunidad legal para la actriz chilena.

En medio de este complejo escenario, Cecilia Gutiérrez sorprendió al publicar en redes sociales que logró conversar directamente con John Bowe, luego de haberle escrito por Instagram en 2023.

Durante el contacto, Bowe expresó su molestia por los mensajes recibidos: “Lo primero que me dice es ‘por primera vez estoy leyendo los cientos de comentarios horribles que he recibido de personas que viven en un mundo de fantasía y que no saben nada sobre nuestra situación familiar. Aun así, se sienten con la libertad de escribirle a un desconocido para darle su opinión’”.

Además, pidió detener los ataques hacia él: “Quiero quedarme callado, también quiero que se detengan los mensajes de odio ridículos de los fans”.

“También quiero proteger a mi hijo y la capacidad de Mane de ganarse la vida, así que prefiero no explotar de rabia ni escribir una lista con 300 refutaciones a todas las cosas que se han publicado”, complementó el orador estadounidense.

Aclaró la polémica sobre las reuniones “frustradas” de Mane Swett con su hijo en EE.UU.

Sobre la relación entre la actriz chilena y su hijo, el escritor afirmó que “una cosa que sí puedo decir es que Mane ha estado viniendo a Nueva York aproximadamente una vez al mes para ver a nuestro hijo y quedarse con él durante la noche”.

También fue enfático en que “así que todo lo que se ha dicho sobre que ella no lo ve es una tontería. En ningún momento, desde que nuestro hijo salió de Chile, se le ha impedido, bloqueado o prohibido a ella verlo. Cualquier sugerencia en el sentido contrario es incorrecta”.

Cecilia Gutiérrez, sin embargo, señaló que la versión entregada por el consultor de oratoria no coincide con los antecedentes que ella ha recibido de fuentes cercanas a la Mane Swett, ni con lo que aparece registrado en el proceso judicial.

Finalmente, John Bowe declaró que “en realidad todo lo que se ha publicado en Chile está muy lejos de la verdad”.