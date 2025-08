“Fuimos puras mujeres...”: Reconocida actriz se refiere a su sorpresiva salida de Mega

En una reciente entrevista en el pódcast Reyes del Drama, María Gracia Omegna abordó por primera vez en profundidad su desvinculación de Mega, canal en el que trabajó durante diez años y que puso fin a su contrato en mayo de 2025.

En esa misma fecha también salieron de la señal las actrices Carmen Zabala y Francisca Imboden. En sus declaraciones, la intérprete se refirió al complejo panorama que atraviesan las producciones dramáticas en Chile.

“Yo creo que todos sabíamos que iba a pasar, porque ya no existen áreas dramáticas en este país. La única que queda es la de Mega”, reflexionó.

“Entonces, la verdad es que creo que no tenía ningún sentido mantener todavía estos contratos indefinidos, que yo ya me sentía muy afortunada de tener”, añadió.

A esto sumó que “pensé que me quedaba una teleserie más con ese contrato, tenía como otra idea, pero todos sabíamos que esto iba a pasar, y que va a seguir pasando hasta que lo más probable es que ya no existan más contratos”.

María Gracia Omegna: “Ojalá que la gente siga consumiendo teleseries chilenas”

Más adelante, la actriz también comentó: “Ojalá que el área persista y la gente siga consumiendo las teleseries chilenas, porque es muy importante, porque también yo siento que son parte de la identidad de un país, son un aporte también cultural”.

Posteriormente, la actriz expresó: “Y bueno, eso, fuimos puras mujeres, pero yo no creo... Creo que van a ser hombres también. Porque están menos hombres contratados que mujeres”.

Finalmente, al ser consultada sobre el posible del área dramática de Mega, respondió: “Espero que no. No, no creo. Yo tengo la sensación de que el público ve mucho las teleseries de Mega. Sé que la Quena (Rencoret) hace un trabajo arduo todo el tiempo para sostener el área”.