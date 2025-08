Estrella de “El Juego del Calamar” protagonizará una nueva serie para Prime Video

El Juego del Calamar se ha convertido en una de las series más populares de los últimos años, con millones de reproducciones en todo el mundo y un gran respaldo por parte del público.

El título, que alcanzó altos niveles de éxito, puso las series surcoreanas en el mapa a nivel internacional, derribando fronteras y ofreciéndonos interesantes historias.

Además, a nivel personal, algunos de sus actores principales dieron un gran salto en su carrera. Uno de ellos Lee Jung-jae, quien le dio vida a Lee Jung-jae.

Hay que recordar que en 2024, previo al estreno de la última temporada de la serie, se unió a Star Wars con The Acolyte. Ahora, encabezará otro proyecto destacado, aunque esta vez de la mano de Prime Video.

Se trata de Nice to Not Meet You, una comedia romántica coreana en la que compartirá pantalla junto a Lim Ji-yeon, conocida por títulos como Obssesed y ‘The Glory.

El programa representa un giro significativo en la carrera de Jung-jae. En esta ocasión, interpretará a Lim Hyeon-jun, un actor encasillado en papeles de detective que busca demostrar su talento en roles más dramáticos.

Por su parte, Ji-yeon encarnará a Wi Jeong-sin, una periodista política que, en plena investigación, es reasignada al área de espectáculos.

Su choque con el mundo del entretenimiento dará pie a situaciones cómicas propias de una “pez fuera del agua”.

Detalles del proyecto

La serie será dirigida por Kim Ga-ram, quien estuvo al mando de dramas como Good Partner y la romántica Nevertheless, ambas bien recibidas en Corea del Sur.

El guion está a cargo de Jung Yeo-rang, conocida por su trabajo en Doctor Cha. Según el equipo creativo,el título combinará sátira de la industria del espectáculo con romance, explorando los entretelones del mundo del entretenimiento desde una mirada humorística.

La decisión de reunir a Lee y Lim no es casual. Prime Video busca consolidarse en el mercado de contenidos coreanos, compitiendo directamente con el liderazgo de Netflix en ese segmento.

La combinación del estatus internacional de Lee Jung-jae y el ascenso meteórico de Lim Ji-yeon representa una apuesta ambiciosa para atraer audiencias globales.

Por el momento no se ha revelado más información ni detalles sobre la fecha de estreno de Nice to Not Meet You. Solo queda esperar por más actualizaciones y los primeros avances.