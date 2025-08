Mira el primer vistazo de “Spider-Man: Brand New Day”, la próxima entrega de Marvel Studios

Hace ya un buen tiempo que se viene hablando de la próxima entrega de Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Hoy, finalmente, tenemos el primer vistazo oficial.

Bajo el título de Brand New Day, la película trae de regreso a Tom Holland en el rol protagónico, retomando los hechos ocurridos en No Way Home (2021).

Aunque esta vez las cosas serán diferentes. Tal como había adelantado en su momento el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, veremos una aventura más callejera.

En esta misma línea, considerando lo que dijo el mandamás del estudio, es muy probable que la historia incluya a otros personajes como Daredevil.

Recientemente, también se comenzó a hablar de la aparición de Punisher e incluso Martin Li (Señor negativo), lo que marcaría ese tono más callejero y del submundo.

Pero lo cierto es que aún falta por conocer muchos detalles sobre la trama. Sin embargo, durante las últimas horas se liberó el primer vistazo del nuevo filme.

Pudimos ver el nuevo traje que lucirá Holland en la piel de icónico superhéroe. Además, para muchos le recordó a lo visto en la trilogía protagonizada por Tobey Maguire.

Prevista para estrenarse el 31 de julio de 2026, la cinta promete ser muy diferente a lo que hemos visto dentro del UCM hasta el día de hoy.

Aunque todavía no se ha confirmado si Tobey Maguire y Andrew Garfield repetirán sus icónicos papeles, el regreso de actores ya conocidos y algunas nuevas incorporaciones no han pasado desapercibidas.

Zendaya volverá como MJ, mientras que Sadie Sink se suma al elenco en un rol aún no revelado. Además, Jon Bernthal hará su debut en la gran pantalla como Frank Castle (The Punisher), después de haber interpretado al personaje en las series de Marvel para Netflix y Disney+.