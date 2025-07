¿Luciano Cabral es opción en la UC? Daniel Garnero aclara la situación sobre el volante de Independiente

Daniel Garnero, DT de Universidad Católica, habló este jueves en rueda de prensa y anticipó el duelo del próximo sábado contra el colista, Deportes Iquique, por la fecha 18 del Campeonato Nacional.

“Sabemos de la necesidad del rival, pero también sabemos de la nuestra. Somos muy conscientes de que vamos a enfrentar a un equipo con necesidades, pero nosotros también tenemos que hacer lo necesario para regresar con los tres puntos desde Iquique”, señaló el técnico argentino.

Para este encuentro, la UC no podrá contar con el defensa Daniel González por estar suspendido, situación que lamentó el entrenador “cruzado”. “Lamentablemente nos está pasando seguido esto de tener futbolistas que no pueden participar. Tratamos de reemplazarlos de la mejor manera”, aseguró.

Asimismo, valoró los retornos de Fernando Zampedri, Gary Medel y Cristián Cuevas. “El hecho de recuperar a tres futbolistas muy importantes respecto del partido anterior nos hace llegar de mejor manera”, indicó.

Respecto al mercado de pases, el DT aclaró la situación de Luciano Cabral, volante de Independiente, quien empezó a sonar en la UC. “Me llamó gente de Independiente diciendo ‘¿lo pediste?’. Realmente no lo pedí, porque no me lo van a dar”, aseguró.

“Obviamente, me encantaría un jugador de esas características, es lo que estamos buscando y necesitamos, pero no lo pedí. Si se da una negociación y existe la posibilidad, Cabral va a tener mi punto de vista a favor”, concluyó Daniel Garnero.