“Hubo un intercambio de palabras”: revelan nueva información sobre polémica entre Diana Bolocco y Mariana Derderian

En medio del conflicto público generado por Mariana Derderian, quien expresó su molestia hacia Diana Bolocco por la promoción de un episodio de Podemos Hablar, distintos rostros del espectáculo han entregado antecedentes sobre la postura de la animadora frente a la controversia.

La polémica reflotó luego de que la actriz y conductora de Sabingo explicó a LUN que intentó tomar contacto directo con conductora de CHV tras ver el material promocional.

“La llamé y no me contestó, le escribí diciéndole el daño que había generado esta promoción a nivel familiar, el morbo. Me sorprendía que ella no se diera por aludida. La desilusión fue muy grande porque tenía otra imagen de ella”, aseguró.

Sobre el intento de reparación realizado durante el programa, la intérprete señaló: “Las disculpas al aire de la animadora fueron aún peores, porque puso en mí la responsabilidad”.

Frente a esto, el periodista Michael Roldán entregó antecedentes en su cuenta de TikTok, donde afirmó: “Yo me comuniqué con cercanos a Diana, certifican que Diana lo está pasando re mal con esta situación, porque ella nunca quiso hacer sentir mal a Mariana Derderian”.

Jaime Figueroa, de Podemos Hablar, entregó nueva información

Por su parte, recientemente, Jaime Figueroa, el encargado del bar en Podemos Hablar, también abordó el conflicto en el programa Que te lo digo. “Diana hizo todo lo que pudo en su momento. A mí me consta que Diana contactó a Mariana por WhatsApp, incluso hubo un intercambio de palabras”, reveló.

“Efectivamente, la Diana intentó devolver el llamado telefónico, no se logró y el tema quedó ahí”, dijo, agregando que “a Diana le afectó, y verdad quedó súper... No te digo que quedó para la cagada (sic), pero quedó mal, quedó superachacada con lo que pasó”.

Finalmente, el bartender enfatizó: “Y por los animadores, ustedes saben, no pasa ningún tema de promociones, ella no tiene nada que ver... Y me van a retar por esto”.