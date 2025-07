Semana difícil para Diana Bolocco: aseguran que estaría profundamente afectada por las críticas de Mariana Derderian

Luego de que Mariana Derderian manifestara su malestar contra Diana Bolocco por la fallida entrevista que realizaría en Podemos Hablar, el periodista Michael Roldán reveló cómo habría reaccionado la conductora del espacio.

La animadora de Sabingo reveló a LUN que intentó comunicarse directamente con Diana tras ver la promoción del programa: “La llamé y no me contestó, le escribí diciéndole el daño que había generado esta promoción a nivel familiar, el morbo. Me sorprendía que ella no se diera por aludida. La desilusión fue muy grande porque tenía otra imagen de ella”.

Sobre las disculpas al aire, la actriz agregó: “Las disculpas al aire de la animadora fueron aún peores, porque puso en mí la responsabilidad”.

Frente a esta situación, Michael Roldán explicó mediante TikTok que “yo me comuniqué con cercanos a Diana, certifican que Diana lo está pasando re mal con esta situación, porque ella nunca quiso hacer sentir mal a Mariana Derderian”.

“Efectivamente, Diana Bolocco está con mucha pena”

El panelista de Sígueme relató cronológicamente cómo Diana Bolocco vivió la polémica: “El día que iban a grabar el capítulo, es el día en el que Diana se entera de que Mariana se baja y ella decide mandarle un mensaje de WhatsApp, un mensaje muy simple que en el fondo dice, ‘te entiendo, estoy contigo’”,

Luego, añadió: “Este mensaje fue contestado día después, donde Mariana le dice a Diana que se sintió muy mal por todo lo ocurrido y también por las disculpas que Diana pidió (...) En ese minuto Diana le dice que es algo que no tienen que hablar por WhatsApp, que hablen por teléfono. Mariana no le contesta de inmediato a Diana”.

También reveló que “cuando Mariana llama por teléfono a Diana, los cercanos de Diana me comentan que ella estaba en unas actividades relacionadas con el colegio de sus hijos. Por ende, no era el momento para contestar el teléfono y empezar a hablar”.

Finalmente, indicó que “en la interna, Diana hace la autocrítica, de ‘pucha, por qué no seguí insistiendo’. Entiende y valida completamente el enojo de Mariana (...) Efectivamente está con mucha pena”.