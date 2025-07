Francisco Marchant es el juvenil que ha sumado los pocos minutos Sub 21 que Colo Colo registra en el Campeonato Nacional 2025, y muchos hinchas quieren verlo con más continuidad en el primer equipo del “Popular”.

El extremo, que este jueves está cumpliendo 19 años, conversó con AS Chile, sobre cómo han sido sus primeros pasos con la camiseta del “Cacique”.

“Desde el primer día que llegué he madurado harto. Día a día estoy mejorando en mi adaptación y creo que el plantel también me ha ayudado”, comenzó diciendo el también seleccionado sub 20.

Luego, al ser consultado por su relación con Jorge Almirón, señaló que “me llevo bien con el profe. Me ha aconsejado harto, y las veces que ha hablado conmigo me deja tranquilo, ya que tengo que seguir trabajando día a día, y para eso me estoy preparando”.

Finalmente, Francisco Marchant reveló con qué jugador se identifica dentro de los terrenos de juego. “Con el Mago Valdivia. Yo creo que aquí en Colo Colo lo hizo muy bien, dejó un nombre muy grande”, sentenció.