Sebastián Sosa Sánchez regresó a Everton de Viña del Mar hace apenas unas semanas, tras un corto paso por los “Ruleteros” en 2022, y ya en el último encuentro de los “Oro y Cielo” anotó un doblete para vencer a Huachipato.

En conversación exclusiva con Los Tenores de la Tarde, el delantero comentó sus goles ante los “Acereros”, destacó a dos de sus compañeros y explicó los motivos que lo trajeron de vuelta a Chile.

“Los primeros 30 minutos salimos con una intensidad con la que pudimos marcar la diferencia en el primer tiempo. Ya en el segundo, no es que el equipo se tire atrás, pero empieza a manejar de forma diferente los partidos y pudimos conseguir el cuarto gol”, comenzó diciendo.

“Álvaro y el ‘Topo’ han encontrado su dinámica de juego juntos. Madrid ya es de la casa, ha tenido posibilidades de salir, pero por diferentes motivos se ha terminado quedando. Berríos, si bien en Colo Colo no tuvo las oportunidades que ha tenido acá, en Everton encontró su lugar. Hacen una buena dupla, son el eje principal del equipo”, agregó sobre sus compañeros.

Luego, al ser consultado por las razones de su regreso a Viña del Mar, sentenció: “cuando se dio la oportunidad de volver, nunca lo dudé. En la primera etapa que tuve aquí, a pesar de que solo fueron seis meses, me sentí muy bien. He vivido en muchos países, pero la calidad de vida que tuve en Chile fue una de las mejores que he tenido”.