“Una especie de Pancho Malo”: José Miguel Villouta arremete contra Natalia Valdebenito tras ácido comentario

Una reciente publicación en Instagram de Natalia Valdebenito reavivó una antigua polémica con José Miguel Villouta, quien escribió una extensa columna, culpó a la comediante por el colapso de su carrera televisiva y su precaria situación económica.

Todo se desencadenó tras un video donde la humorista repasó su trabajo interpretando a Lucía Hiriart en El asilo contra la opresión, mencionando además ataques de sectores de ultraderecha y su apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

En la sección de comentarios, un usuario le preguntó sobre su examigo José Miguel Villouta, a lo que ella respondió: “Está haciendo vídeos escondido mientras yo trabajo dando cara”.

Esa frase desató una dura reacción por parte del expanelista de Intrusos, quien en su sitio www.josemiguelvillouta.com, explicó: “Los videos a los que hace referencia los subí a todas mis redes. No fueron casuales ni improvisados: los hice para limpiar mi honra. Era algo que me venía comiendo el alma desde hace casi una década.

“También lo que dije de ella lo dije al aire en la radio online que yo mismo armé. Entonces, ¿por qué dice que estoy ‘escondido’?”, añadió.

Luego, Villouta agregó: “Podría haber dicho: ‘anda haciendo videos que nadie ve’, o ‘tiene una radio en su pieza que nadie escucha’, o incluso ‘ningún periodista le da bola’. Todo eso habría sido 100% preciso. Pero eligió la palabra escondido, y eso dice mucho más de su visión distorsionada e imbécil de la realidad”.

Sobre el programa radial de Natalia Valdebenito, comentó: “Desde ahí se coordinó el Estallido Social”

En su descargo, el comunicador también repasó su antigua cercanía con Valdebenito. “Cabra Chica Gritona, programa para el cual la elegí, Club de la Comedia y Festival de Viña. Tres hitos importantes que marcaron su carrera. Participé para que se gatillaran los tres. Porque le tenía un cariño inmenso”, aseguró.

Además, analizó que “desde la distancia, me resulta un objeto de estudio fascinante. La conozco en profundidad, la vi de cerca, y se ha transformado en un fenómeno político que logra mover masas como pocas personas pueden hacerlo hoy".

“Su programa de radio no es cualquier cosa. Sus seguidores están orgullosos de que desde ahí se coordinó el Estallido Social. Con el tiempo se ha transformado en una especie de Pancho Malo, pero sin alma”, complementó.

“Destruyó mi carrera de 20 años (...) No tengo dónde caerme muerto”

Más adelante, Villouta recordó que “lo que hizo en su programa destruyó mi carrera de 20 años. Una carrera que en esa época un gay tenía que lograr esforzándose tres veces más recibiendo el tercio del sueldo".

“Era la época en que estaba prohibido que los gays salieran en pantalla en Canal 13 y eso mataba cualquier capacidad de negociar en los canales”, continuó.

Tras ello, mencionó detalles de su presente: “La cesantía que provocó su movimiento en mi contra, hizo que estuviera 6 meses sin sonreír luego de que se me cayeron dos dientes y hoy no tengo dinero para comprarme anteojos para ver de lejos y así descansar viendo televisión. Y solo tengo tres buzos negros”

También relató: “Si necesito dinero para comprar cigarros, tengo que pedirle a alguien. No puedo ayudar económicamente a mi madre viuda y estamos vendiendo nuestra casa porque se nos está acabando el dinero. No sé qué va a pasar conmigo cuando tenga 60 años. No tengo dónde caerme muerto. Soy como una canción britpop”.

Finalmente, expresó: “Las cancelaciones son la nueva hoguera. Ella gatilló una en mi contra en plena era del #MeToo (...) Lo anterior me ha dejado con un estrés postraumático que todavía cargo. No por lo que se dijo, sino por la soledad brutal que vino después: ningún amigo me defendió cuando me quedaba sin mi sustento”.

“Un ‘Villouta no es misógino’ o ‘Villouta no es racista’ habría bastado. Todos dejaron de llamarme. Y mis amigas eran intelectuales importantes. De peso. O eso pensaba. Mis amigas —todas mujeres, hacia donde gravito exclusivamente— desaparecieron de un día para otro”, concluyó.