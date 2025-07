Con 37 años y una imagen completamente renovada, Mario Ortega, conocido popularmente como “Súper Mario”, regresa esta noche a las pantallas como nuevo ingreso en el reality Mundos Opuestos 3.

Recordado por su participación en encierros como Amor Ciego 2, 1810, Año 0 y las dos versiones anteriores del mismo reality, el ex “nerd” llega con una energía distinta y objetivos más definidos.

Desde el inicio de la pandemia, el influencer se ha dedicado al rubro familiar de restauración de motores. Hoy, en pareja hace siete años, aseguró estar más preparado que nunca.

“He madurado con el tiempo. Prueba de eso es que empecé a tomar café sin azúcar. Debo reconocer que antes era una persona muy ingenua, muy indecisa, pero he fortalecido mucho la determinación (...) Ahora tengo un objetivo, una meta, un hambre de algo que yo no tenía antes: de triunfo, de victoria, de éxito”, expresó.

Super Mario llega a Mundos Opuestos 3 con otra apariencia y con otra mentalidad

En lo físico, el cambio es evidente. “Eso es gracias a mi amigo Ignacio Lastra, porque después de su accidente, cuando retomó el acondicionamiento físico, me invitó a acompañarlo, y me quedó gustando. Por eso estoy mejor que nunca físicamente”, reveló.

El regreso no solo responde a lo físico: Súper Mario también pretende influir en el grupo como un aporte humorístico y un potencial líder.

“Yo puedo aportar en alivianar la carga de la convivencia, de los conflictos, de las discusiones, de los pleitos. Nunca me ha gustado el pleito, escapo de aquello, pero creo que esta vez hay que tomar una posición más activa de impedir que se desencadenen las peleas”, comentó.

Y agregó: “Quisiera intentar ser capitán, cosa que nunca antes hubiera querido, porque creo que voy a tener más experiencia que todos los demás”.

Sin embargo, Mario Ortega identifica un solo punto débil. “Solamente le temo a mi pelo, porque no me lo he cortado en 9 años y está muy largo, me llega a las rodillas. Si no me lo peino todos los días se me va a enredar y se me van a hacer dreadlocks, que no me gustan”, concluyó.