“Al único mago que conozco es el Mago Valdivia”: Princeso arremete contra sus excompañeros de “Mundos Opuestos 3″

El paso de Leonardo Vallana, más conocido como Princeso, en Mundos Opuestos 3 llegó a su fin luego de perder el duelo de eliminación frente a Ignacia Michelson.

A pesar de su salida, el creador de contenido dejó declaraciones directas y sin filtro sobre sus excompañeros. “Villano no soy, eso fue las primeras semanas, yo creo que ahora soy el más querido de todo Chile”, declaró a LUN.

“No me importa lo que piensen adentro mis compañeros, no sé qué impresión tienen de mí. Yo igual veía que cuchicheaban y sus malas caras, y me enfrentaba después con ellos”, añadió.

Sobre sus vínculos más estrechos dentro del encierro, Leonardo Vallana detalló: “Mis cercanos dentro fueron Joche (Bibbó), Jotape (Juan Pedro Verdier) y hasta ahí no más. Me faltó dentro alguien que me prestara más ropa, alguien tipo Luis Mateucci. Pero afuera sí me quieren”.

Consultado por sus percepciones sobre las relaciones amorosas del reality, el influencer no dudó en opinar: “Yo al único mago que conozco es el Mago Valdivia. Nacha (Michelson) con Diego (Venegas), fome”.

“Y lo de Eskarcita (Scarlette Gálvez) con Alan (Didier) es inventado, para puro seguir adentro, igual que la Disley, que se unió a un futbolista por algo. La Disley no tiene ninguna gracia”, complementó.

Princeso criticó duramente a Luis Jiménez, Daúd Gazale y a Ignacia Michelson

Por otra parte, en conversación con Canal 13, Princeso realizó una dura evaluación de sus excompañeros: “Hay mucha planta y mucho cristal en este reality. Disley es una planta completamente, Eskarcita planta también, Yuhui planta, Valentina, Roon, Cata”.

“Rescato a Joche, que no es planta, a Diego, Daúd, Alan y Juan Pedro, que entraron a competir, y al Mago, que es planta y es gorreado, pero también entró a competir”, agregó.

Respecto a Ignacia Michelson, quien lo eliminó, señaló: “A la Nacha no le entendía nada, esa niña grita no más, no sabe pelear ni brillar. No es una planta, pero está muerta. Nunca le quise dar pantalla, no quise dejar que brillara conmigo, por eso no le peleaba de vuelta".

“Ella nunca ha sido protagonista en ningún reality, siempre ha andado a la cola de alguien más, y nunca iba a ser protagonista conmigo adentro”, remató.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre su estilo confrontacional: “A mí me puedes tirar un millón de cosas y yo sigo parado, en cambio, a ‘Ataúd’ le dije una cosa y lo dejé en el suelo. Lo mismo con Jiménez, con solo nombrarle a Pinilla lo saqué de sus casillas y me amenazó“.

“Además, esos dos como futbolistas son malos, son cagones, ninguno de los dos es Gary Medel o Arturo Vidal”, concluyó.