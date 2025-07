Matthei no compromete apoyo a Kast en caso de pasar a segunda vuelta: “Los Republicanos me han tratado como enemiga”

Este lunes, la candidata Evelyn Matthei evitó comprometer un posible apoyo a José Antonio Kast en caso de que este pase a segunda vuelta en las elecciones presidenciales.

Esto se da en medio de la polémica por las acusaciones de la carta de Chile Vamos, quien apuntó a seguidores del Partido Republicano de realizar una “campaña asquerosa” en su contra, puesto que incluso hicieron circular el rumor de que Matthei tenía “alzheimer”.

“Yo no creo que él pase a segunda vuelta. Voy a hacer todo lo posible por pasar yo”, señaló la exalcaldesa de Providencia en conversación con Radio Infinita.

“Los Republicanos me han tratado como enemiga, no como contrincante. Me han tratado de destruir. Entonces es muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios que seamos buenitos todos juntitos y damos por superado el problema. El problema no está superado”, afirmó.

En esa línea, Matthei confirmó que en los próximos días se presentará una denuncia contra quienes resulten responsables por la campaña en su contra por parte de seguidores de José Antonio Kast.

“Probablemente, va a haber una denuncia por parte de los senadores de Renovación Nacional, entre mañana o pasado mañana, y después veré yo si también me querello“, detalló.

“Lo que sabemos es cuáles son las redes que actúan en forma súper coordinada, y que son las mismas redes siempre, por eso es absolutamente imposible pensar que estos son tres o cuatro adherentes que actúan por su cuenta", dijo, agregando que “una de las cuentas se llama Kasterizador”, cerró Matthei.