Jorge Acuña recordó su paso por la U: “Me llevaron tatuadores para que me borrara el tatuaje de Católica”

En medio de la promoción de libro “Jorge ‘Kike’ Acuña: Mi historia”, el ex futbolista realizó una inesperada confesión de su carrera al jugar tanto por la Universidad Católica, como por la Universidad de Chile.

En conversación con “Minuto 90″, el ex volante y seleccionado nacional recordó como se gestó su arribo al conjunto azul.

“Al principio fue muy complicado. Yo hincha de Universidad Católica independiente que venía, yo estaba en Inglaterra, estaba en el hotel cuando Sergio Vargas me llama y me dice que vente para acá y digo, ‘chucha, voy a quedar sin nada, me voy’”, reveló.

Sostuvo que “llego un club grande con una hincha hermosa, pero fue complicado. Identificado con la Católica, con un tatuaje en el hombro de la Católica, en donde me llevaron tatuadores para que me borrara el tatuaje”, aseveró.

Agregó que “en alguna oportunidad tuve que salir por otra puerta del estadio para no salir de donde salían todos y cuando me estaba ganando la hinchada que había jugado un partidazo en una pretemporada donde dije, ‘aquí me pongo las pilas y hago una pretemporada buena’”.

Sin embargo, contó que “me pego una cagada y don Arturo Salah, que era el tercer técnico que teníamos, me echa por indisciplina, tuve que irme y ahí es donde me voy a Sudáfrica. Yo no sé por qué me portaba tan mal, si no no eran tan desordenados los cabros”, recordó entre risas.

“No fui lo suficientemente profesional y no estuve a la altura de un club grande como la U en cuanto a mi comportamiento”, cerró el ex volante de La Roja.