Daniella Campos realiza su primera declaración pública tras polémica salida de Zona de Estrellas

Mientras, aparentemente, se prepara para una nueva etapa en televisión, Daniella Campos rompió el silencio luego de haber sido despedida de Zona de Estrellas.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la ex Miss Chile se dirigió a sus seguidores para referirse por primera vez al tema: “Aprovecho que mi salida de programa Zona de Estrellas sigue en vitrina, para agradecer todas las muestras de cariño y empatía que me han llegado durante la última semana a través de distintas formas”, expresó.

“Abandono ese espacio tras haber entregado siempre lo mejor de mí. Con muestras de profesionalismo y enfocada siempre en entregarles un lugar seguro de entretenimiento. Siempre busqué hacer un periodismo de espectáculo con respeto, verdad y pasión”, añadió.

Finalmente, la exmodelo concluyó: “Hoy digo adiós al programa que me recibió, agradeciendo a cada persona que conocí y me preparo para los nuevos proyectos que me depare la vida”.

¿Cuál es el futuro de Daniella Campos en la televisión chilena?

En el programa Sígueme de TV+, el periodista Sergio Marabolí entregó detalles sobre el presente laboral de la comunicadora tras la polémica.

“Tenemos el futuro a corto plazo y a largo plazo de Daniella Campos. Por qué a corto plazo, es corto plazo en términos laborales, contractuales con Zona de Estrellas, porque posiblemente entrará al ámbito judicial este despido”, señaló.

Además, reveló: “Tenemos el futuro, que está confirmado, Daniella Campos entraría al reality (...) Le están ofreciendo ocho millones semanales por el nuevo programa de Mega de cocina. Debería estar partiendo a Perú a fines de agosto, para iniciar las grabaciones”.