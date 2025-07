“Eran súper amigos”: Francisco Kaminski detalló la relación que tenía el Rey de Meiggs con presunto victimario

Francisco Kaminski fue citado como testigo en el caso que investiga el homicidio de José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”, asesinado tras una presunta orden emitida por el empresario Wilson Verdugo Díaz, dueño del local La Vaquita Sabrosa.

En entrevista con el matinal Mucho Gusto, el locutor radial relató cómo conoció a la víctima y también al principal imputado por el crimen.

Respecto a su vínculo con Reyes, señaló: “Yo a Felipe lo conozco como hace diez años, la verdad (...) Tuve una relación que fue incrementándose. Partió comercialmente, lo conocí porque me buscaba algunos auspiciadores para unos programas que tenía en el cable”.

¿Qué dijo Kaminski acerca del presunto autor intelectual del homicidio de José Felipe Reyes?

Sobre Wilson Verdugo, sindicado como autor intelectual del asesinato, el animador detalló: “También lo conocí en la época que hacía un programa en el cable, porque él puso un auspicio por un restaurante que tenía”.

Añadió: “Y mi relación con don Wilson, al principio fue solos, por un tema comercial, cuando te presentan un auspiciador. Y posteriormente, por Felipe nomás, porque Felipe tenía nexo con él (...) Ellos dos eran superamigos”.

También señaló: “No sé qué relación comercial tenían ellos dos, también me lo preguntaron ayer”, y agregó: “Me cuesta entender todo esto. Todavía estoy en shock y me imagino que como todos los cercanos de la relación, porque siempre escuché a Felipe hablar bien de Wilson”.

Finalmente, el locutor radial cerró: “Con don Wilson era una relación por la víctima. Yo cuando lo veía, lo veía por Felipe”.