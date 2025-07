Tras polémica por pedir 30 días de permiso: ¿A qué fue el diputado Hotuiti Teao a Taiwán?

El diputado Hotuiti Teao, representante del distrito 7 y militante de Evópoli, generó controversia en el Congreso tras solicitar un permiso para ausentarse del país por cerca de 30 días, con destino a Río de Janeiro, Dubái y Taiwán, aduciendo “motivos personales”. La solicitud fue inicialmente rechazada por falta de unanimidad entre los comités parlamentarios, pero una segunda votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados terminó por aprobar el viaje.

Uno de los principales opositores a la solicitud fue el diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, quien explicó en Radio ADN que no se trataba de un viaje habitual. “Aquí no hablamos de un viaje cualquiera, sino de una autorización constitucional para poder ausentarse del país por más de 30 días”, señaló el parlamentario. Agregó que la petición no detallaba claramente sus fines: “Tampoco se ha explicado muy bien cuál es el motivo del viaje, por tanto, ese fue el motivo de mi votación en contra”.

El diputado PS también criticó el contexto en que se autorizó el viaje: “La coyuntura que nosotros hoy día tenemos no es apropiado que la Cámara de Diputados esté autorizando estos extensos viajes por motivos personales. Yo creo que es importante estar conectado con la realidad y con el sentido común de los chilenos”.

Sin embargo, una vez en Taiwán, Teao utilizó sus redes sociales para comunicar que estaba participando del Annual Pacific Austronesian Joint Harvest Festival, un importante evento cultural celebrado en Hualien. A través de sus publicaciones, aclaró que fue “invitado como integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y representante de los pueblos originarios de Chile”.

El parlamentario viajó acompañado de su esposa, lo que también generó cuestionamientos por parte de otros legisladores. El permiso, al haber sido solicitado bajo la categoría de “motivos personales”, contrasta con su posterior justificación como participación oficial en un evento internacional relacionado con cultura y pueblos originarios.

La situación abre nuevamente el debate sobre la transparencia y los criterios que deben regir los viajes de parlamentarios al extranjero, especialmente cuando estos requieren autorización para ausentarse del país por más de un mes.