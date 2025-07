Cataldo responde a la UDI tras video parodia: “Mi preocupación principal es ser ministro de Educación”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, respondió este miércoles a las críticas de la UDI, luego de que el partido difundiera un video en redes sociales que lo parodia, acusándolo de estar más enfocado en la candidatura presidencial de Jeannette Jara que en su labor como secretario de Estado.

“Quiero ser superclaro: no he sido yo quien ha puesto este tema. La verdad me incomoda harto”, expresó el secretario de Estado ante la polémica, asegurando que está cumpliendo “una función superdelicada, una función superestratégica, una función que requiere la máxima concentración posible”.

Lukas Solis Saez Ampliar

El ministro agregó que “mi preocupación principal, hasta que el Presidente determine lo contrario, es la de ser Ministro de Educación”. En esa línea, hizo un llamado directo al gremialismo: “Invito a todos los actores a abandonar esta discusión estéril y, sobre todo, invito a la Unión Demócrata Independiente a corregir sus malas actuaciones”.

El video publicado por la UDI muestra a un actor personificando a Cataldo jugando con una tómbola en una oficina repleta de imágenes de Jeannette Jara. En la parodia, incluso aparece el Presidente Gabriel Boric preguntándole por los resultados del Simce, mientras el personaje del titular de Educación esquiva el tema, dando a entender una supuesta distracción con asuntos políticos.

“El Gobierno está como está: con autoridades más comprometidas con campañas que con cumplir su deber”, señaló la UDI en el texto que acompaña la publicación. También acusaron al Ejecutivo de no resguardar la prescindencia política de sus ministros.