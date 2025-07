Catalina Figueroa anticipa el crucial duelo ante Uruguay por la Copa América Femenina: “Tenemos que ganar”

La Roja Femenina buscará sellar su clasificación a las semifinales de la Copa América 2025, cuando enfrente este jueves a su similar de Uruguay en Quito por la cuarta y última fecha del Grupo A.

Con la última victoria ante las anfitrionas de Ecuador, el equipo de Luis Mena llegó a los 6 puntos en tres partidos jugador y depende de sí mismo para avanzar a la siguiente fase, pues se ubica en el segundo lugar del grupo, solo por detrás de Argentina (9).

En la previa del crucial duelo ante la “Celeste”, que suma 4 unidades, la seleccionada nacional Catalina Figueroa declaró que “sabemos que es un partido complicado, pero estamos todas tranquilas”.

“Hemos hecho buenos entrenamientos, buenos partidos y creo que cada partido nos va sumando. Estamos con confianza, tranquilidad con los que van a entrar y tenemos que ganar mañana", añadió.

Respecto a la selección charrúa, la defensora de 20 años afirmó que “ya la tenemos analizada. Es un rival duro, bastante intenso físicamente, pero creo que podemos contrarrestar bien al rival".

Por otro lado, Figuera valoró su presente en La Roja Femenina y reconoció que “creo que he ido de menos a más, me he ido afiatando bastante acá. Me he sentido súper cómoda, me han dado harta confianza, así que estoy súper contenta de sumar minutos y poder participar en los partidos”.

Por último, la futbolista se refirió a su reciente salida de Universidad Católica para fichar por el CD Alba Fundación Femenino, elenco de la segunda categoría de España. “Estoy muy agradecida con el club (Católica), se han portado súper bien y me he formado ahí. Estoy súper contenta y creo que este es un gran paso", añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja Femenina en la Copa América 2025?

En la última fecha del Grupo A, Chile enfrentará a Uruguay (4 puntos) este jueves 24 de julio a partir de las 20:00 horas, mientras que Ecuador (4) se jugará su última carta ante Argentina (6). Cabe recordar que las dos primeras selecciones de cada grupo avanzarán a semifinales.