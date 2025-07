“Para mí el ciclo de Carlos Palacios en Boca se terminó; devuélvanlo a Colo Colo donde es feliz y listo”

Carlos Palacios volvió a ser noticia en Boca Juniors y no precisamente por lo futbolístico. Esta vez, el volante nacional se vio envuelto en una nueva polémica luego de sufrir una lesión que lo dejará fuera del partido de mañana miércoles ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

La baja del ex Colo Colo despertó una serie de versiones al otro lado de la cordillera, donde algunos medios argentinos indicaron que el futbolista chileno habría llegado en “mal estado” a un entrenamiento tras celebrar su cumpleaños, situación que le habría significado ser “cortado” por Miguel Ángel Russo.

Estos rumores colmaron la paciencia de los hinchas e incluso algunos ídolos del “Xeneize”, como el caso de Cristián Traverso. El exjugador que fue campeón con Universidad de Chile en 1995 y ganó todo con Boca Juniors, le dedicó la lapidaria columna de opinión a Palacios.

“A Palacios no le importa nada. No le importa dónde está, no parece darse cuenta. No sé si será el entorno, los amigos, alguien del club, alguien que lo compara con Riquelme y él piensa efectivamente que es Riquelme”, comenzó diciendo el “Tanque” en una columna publicada en TyC Sports.

¿Todos los lunes un problema nuevo? A ver, ¿querés salir? Salí, pero después entrená y el domingo rompéla. Ahí nadie te va a decir nada. Pero en el cuerpo técnico no son boludos (...) Siempre los lunes hay una excusa. Y ojo: si vos el día anterior me hiciste ganar 5-0, yo mismo te hago masajes, pero eso no sucede", añadió Traverso.

“Para mí, el ciclo de Palacios en Boca se terminó”

En esa misma línea, el otrora volante puntualizó que “hay momentos y momentos. Este chico no parece darse cuenta del partido que se juega Boca contra Atlético Tucumán, de todo lo que se juega. Y si no le entra en la cabeza, ¡afuera! Boca no va a detener su mundo si no juega Palacios. Si no tiene ganas, sigamos para adelante".

Finalmente, Traverso apuntó directamente contra Juán Román Riquelme, presidente de Boca Juniors: “Román, mala tuya, porque esto había que investigarlo antes. Uno piensa que los puede arreglar, encaminar. Le deben haber avisado que no saliera, pero no le entró“.

“Así que Román, tomálo como una mala, devuélvelo a Colo Colo, donde es feliz, y listo. Esto es indefendible. Para mí, el ciclo de Palacios en Boca se terminó. Si yo fuera el presidente, le rescindiría el contrato. Me cansó“, cerró Traverso.