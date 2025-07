Carlos Palacios nuevamente en el centro de la polémica: no viaja con Boca Juniors para su próximo partido

Boca Juniors vive un 2025 para el olvido, y las críticas han llovido por parte de los fanáticos del “Oro y Cielo”. Carlos Palacios es uno de los jugadores más cuestionados y, este lunes, volvió a estar en el centro de la polémica.

Desde Argentina confirmaron que el ex volante Colo Colo no concentrará con el plantel para el partido de Copa Argentina ante Atlético Tucumán y los reproches no tardaron en llegar.

El chileno entrenó diferenciado de sus compañeros y, en un principio, se especulaba que había estado en malas condiciones tras celebrar su cumpleaños.

Sin embargo, distintos medios trasandinos informaron que la “Joya” trabajó apartado debido a una tendinitis en una de sus rodillas, y desde Boca no descartan realizarle estudios para precisar el diagnóstico.

En su último compromiso, el viernes 18 de julio ante Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura, Carlos Palacios salió abucheado por los hinchas presentes en La Bombonera.