“Compra ahora, paga después”: así funciona el sistema para pagar en cuotas sin necesidad de tarjeta de crédito

Mercado Pago incorporó en Chile el sistema “Buy Now, Pay Later” (BNPL, por sus siglas en inglés), una alternativa que permite pagar compras en cuotas fijas sin necesidad de tener tarjeta de crédito ni estar bancarizado.

Según datos de la empresa, esta nueva función podría beneficiar a más de 1.080.000 personas. “Con este producto queremos acercar una opción de financiamiento a quienes no pueden pagar en cuotas porque no tienen tarjeta, o prefieren no usarla”, explicó a LUN Agustina Coloizza, gerenta senior de Créditos y Tarjetas de Mercado Pago.

“Vimos que en otros países ha tenido buena recepción y decidimos traerlo a Chile”, añadió.

A nivel mundial, el mercado BNPL movió US$482.900 millones en 2023, y se espera que llegue a más de US$900.000 millones en 2030, según el BNPL Global Business Report 2023.

A diferencia de los créditos tradicionales, este sistema entrega un cupo de forma instantánea, sin trámites ni papeleo. “No se piden documentos ni validaciones adicionales. La aprobación ocurre en el mismo momento de la compra”, agregó Coloizza.

¿Cómo funciona?

El sistema funciona desde la app de Mercado Pago o Mercado Libre. Al pagar, el usuario puede elegir tres o seis cuotas y seleccionar la opción “Pago sin tarjeta”. Los montos disponibles van entre $20.000 y $230.000, y el promedio de compra es de $75.000. El acceso depende del comportamiento financiero del usuario, que se evalúa al instante.

Desde el 1 de julio, todas las empresas que usen el modelo BNPL deberán cumplir con la Ley Fintech, lo que significa que estarán reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).