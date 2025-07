Carlos Palacios no lo pasa bien en Boca Juniors. El volante nacional ha sido el blanco de duras críticas por su rendimiento y en las últimas horas se vio envuelto en una nueva polémica luego de sufrir una lesión que lo dejará fuera del partido de mañana miércoles ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

La baja del chileno despertó una serie de versiones al otro lado de la cordillera, donde algunos medios indicaron que el futbolista habría llegado en “mal estado” a un entrenamiento tras celebrar su cumpleaños, situación que le habría significado ser “cortado” por Miguel Ángel Russo.

En medio de estos rumores, el propio Palacios salió al paso de la polémica y publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para aclarar su situación. “¿Qué buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal, como un irresponsable?“, comenzó señalando.

“Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial, lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos. Más allá de esto hice y hago todo por jugar en este gran club que es mi sueño. Soy consciente que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso lleva", agregó.

“Si buscan hacerme quedar mal lo están logrando”

En esa línea, el ex Colo Colo se defendió detallando que “el viernes jugamos, el sábado entrené, el domingo entrené y ayer lunes me presenté en horario como siempre al entrenamiento, pero con dolor en la rodilla. Es por eso que junto a los médicos se decidió que lo mejor era hacerme atender y no salir a entrenar al campo para evitar sobrecargar la rodilla que me tiene a maltraer".

“Si buscan hacerme quedar mal lo están logrando, pero a base de mentiras. Periodistas como Martín Arevalo, que con tanta facilidad dice que llegué “en mal estado” y me dijeron que ni entrene, o en ese mismo programa el conductor Marcelo Palacios que habla con tanta liviandad de la salud mental de los deportistas y 30 minutos después dice que “deberían sacrificarlo a Carlos Palacios”... sepan que están haciendo mucho mal", añadió en contra de ambos comunicadores argentinos.

Asimismo, apuntó a la prensa nacional e indicó que “hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay madres, hijos, familias. Pero no son los únicos, en mi propio país los periodistas se viven haciendo eco de lo que escuchan de acá y publican mentiras sin argumentos ni fundamentos. ¿Por qué tanto hostigamiento hacia mi persona?“.

Por último, Carlos Palacios abordó las críticas sobre su rendimiento y añadió: “¿Qué me gustaría estar jugando mucho mejor? Claro que sí, soy el primero en querer recuperar el nivel y en ser el más autocrítico conmigo mismo para retomar el nivel que tuve los primeros meses. Y les prometo que estoy trabajando para eso y mucho más".

“¡Nunca he llegado en mal estado a entrenar! Tampoco me he ausentado de ningún entrenamiento ni he tenido problemas con nadie adentro del club. No han sido los mejores partidos, pero soy consciente de eso y estoy trabajando para retomar el nivel", concluyó.