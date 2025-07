El histórico de La Roja que fichó por Colo Colo y se llevó feroz reto de Vidal: “Me llamó para putearme”

Jean Beausejour y Arturo Vidal, dos históricos de la selección chilena, compartieron una divertida anécdota en el pódcast “El Reinado de Vidal”, donde el volante de Colo Colo entrevistó al ya retirado lateral izquierdo.

Fue Beausejour quien recordó una particular charla que tuvo con Vidal tras la derrota que sufrió Chile ante Brasil en los octavos de final del Mundial 2014. “Con Arturo nos quedamos solos conversando en la pieza, como hasta las 3 de la mañana. Él me decía ‘hueón, tú puedes dar un salto más en Europa, compites a la par y físicamente eres un toro’. Y yo le decía ‘pucha, no sé’. En ese momento yo estaba en el Wigan Athletic”, partió relatando el exfutbolista.

“Arturo me dijo ‘lo único que tienes que hacer es seguir en Europa y que no se te ocurra volver a Chile’. Yo le dije ‘obvio, no se me pasa por la mente volver, tengo 30 años, creo que puedo jugar dos o tres años más en Europa, así que me quedo allá’. Dos meses después firmé en Colo Colo y Arturo me llamó para putearme”, agregó el otrora seleccionado nacional.

Por su parte, Arturo Vidal destacó el paso que tuvo Jean Beausejour en el fútbol inglés, donde vistió las camisetas del Birmingham City y Wigan Athletic. “Jean ganó dos títulos en Inglaterra jugando en esos equipos, eso es un mérito, porque si ganas jugando en el Arsenal o el Manchester City, es más fácil”, concluyó el “King”.