Cadem: Jara lidera con 27% intención de voto en primera vuelta, seguida por Kast con 24%

Este domingo se dieron a conocer los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de julio, la que revela un escenario presidencial dinámico de cara a las elecciones de noviembre.

Según el sondeo, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, continúa liderando la preferencia presidencial espontánea con un 24%, aunque baja cuatro puntos respecto a la semana anterior. Le sigue José Antonio Kast, del Partido Republicano, con un 21% (-2), mientras que Evelyn Matthei, carta de Chile Vamos, sube tres puntos y alcanza el 12%.

En cuarto lugar figuran Franco Parisi (Partido de la Gente) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), ambos con un 8%. Más abajo, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls cierran con un 1% cada uno. Un 24% de los encuestados declaró no tener aún una preferencia.

En el escenario de una primera vuelta hipotética, Jara se proyecta con un 27% de intención de voto, superando a Kast, que obtiene el 24%, lo que deja a la exministra como la favorita en este momento. Matthei aparece con un 18%, seguida nuevamente por Kaiser (10%) y Parisi (9%).

Expectativa presidencial y voto obligatorio

En cuanto a la expectativa presidencial, el 31% cree que Kast será el próximo presidente de Chile, seguido por un 26% que se inclina por Jara, y un 12% que menciona a Matthei.

Sobre el voto obligatorio, un 69% de los encuestados apoya que exista una multa por no sufragar. Además, el 86% considera que esta sanción económica debería aplicarse a todos los electores, incluidos extranjeros con derecho a voto. En este punto, el 54% estima que el voto extranjero no favorece a ningún sector político en particular, aunque el 29% cree que beneficia a la derecha y el 13% a la izquierda.

Evaluación de figuras políticas

En imagen positiva, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, lidera con un 68%, seguido por la expresidenta Michelle Bachelet (57%) y Paula Daza (52%). Kast se mantiene con un 47%, Matthei sube al 44% y Jara baja ocho puntos hasta el 40%, aunque su nivel de conocimiento crece al 92%.

Johannes Kaiser alcanza un 36% y Parisi un 35%. En tanto, el gobernador metropolitano Claudio Orrego registra una fuerte caída de 15 puntos, llegando a un 31%.

En los últimos lugares se encuentran Constanza Martínez (24%), Lautaro Carmona (20%) y Daniel Jadue (19%).

Por último, la aprobación del presidente Gabriel Boric disminuye significativamente a un 31%, mientras que su desaprobación aumenta a un 62%, ambos con variaciones de siete puntos respecto a la semana anterior.