Intervención electoral y “dentro de lo aceptable”: las diferencias en RN sobre el apoyo del Presidente Boric a Jeannette Jara

Las recientes declaraciones del Presidente Gabriel Boric en favor de la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC) generaron posturas encontradas dentro de Renovación Nacional (RN). Mientras la bancada de diputados liderada por Miguel Mellado ofició a la Contraloría General de la República por lo que consideran una “conducta impropia”, el presidente del partido, senador Rodrigo Galilea, desestimó que se trate de un caso de intervencionismo electoral.

Durante su participación en el aniversario del Frente Amplio, el mandatario expresó abiertamente su respaldo a la ministra del Trabajo como futura presidenta, señalando: “Yo espero, y esto lo he dicho públicamente, que el próximo gobierno de Jeannette Jara sea mucho mejor que el nuestro”. Y agregó: “No espero defensas corporativas del gobierno. Yo le digo a Chile que no me cabe ninguna duda que los que vienen serán mejor que los que estamos”.

Los dichos fueron calificados como “inaceptables” por el jefe de bancada de RN, Miguel Mellado, quien recordó que ya habían solicitado al ente contralor revisar esta conducta. “El pasado 4 de julio oficiamos a la Contraloría alertando sobre esta conducta impropia, y en menos de un mes vuelve a incurrir en la misma falta”, afirmó Mellado. A su juicio, el Presidente “no puede actuar como un operador de campaña desde La Moneda”.

Por su parte, la diputada Carla Morales, subjefa de bancada, sostuvo que “es gravísimo que el Presidente, en ejercicio del cargo, utilice actos partidistas para intervenir abiertamente en favor de una candidata del oficialismo”, e insistió en que se refuercen las normas de prescindencia para incluir expresamente al mandatario.

Sin embargo, en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, el senador Rodrigo Galilea tomó distancia del tono adoptado por sus compañeros de partido. “Los presidentes siempre han tenido la tradición en Chile de, hasta cierto punto, tomar palco en las elecciones, pero todos sabemos que esto es imposible”, dijo. A su juicio, la intención de traspasar la banda presidencial a alguien del mismo sector es entendible y, en este caso, “no me parece que sea una declaración que amerite ser calificada como intervencionismo”.

Agregando: “Para ese tipo de declaraciones yo no soy tan quisquilloso, me parece que están dentro de un terreno aceptable”.

Galilea añadió que “las prerrogativas fiscalizadoras de los diputados son propias de ellos”, pero subrayó que, en su opinión, las palabras del Presidente no constituyen un acto que deba ser denunciado formalmente.

La diferencia interna en RN refleja las distintas miradas al interior de la oposición respecto a los límites entre la libertad de expresión del Jefe de Estado y su obligación de mantener la imparcialidad en procesos electorales.