En el último capítulo de “Camino Centenario”, Carlos Caszely y Manuel Fernández conversaron con un histórico de Colo Colo, Roberto “Cóndor” Rojas.

Junto con recordar los principales hitos que marcaron su carrera con la camiseta del “Cacique”, también destacó algunos momentos con la selección chilena, aunque siempre con una mirada crítica en la comparación con el presente de La Roja.

“Me llamaron a la selección tras el Mundial 82 porque estaba pasando un buen momento en Colo Colo y aproveché la oportunidad que me dieron. Pasaba por el rendimiento que tú tenías en los clubes. Si andabas bien en los clubes te llamabas, ahora no. Si no juegas en tu club igual te llaman. Hay muchas cosas extrañas. Es lamentable, y con eso se ha llegado al nivel actual de Chile”, remarcó quien, para muchos, es el mejor arquero de la historia del país.

Al respecto, también recordó problemas a nivel directivo, como la odisea en que se volvió la campaña de la Copa América 1987, en Argentina, donde llegaron a la final.

“Nos fuimos en taxi al hotel y ahí no había piezas para algunos jugadores. Era un despelote. Al otro día fuimos a ver el partido de Argentina y Uruguay, y nos tuvimos que sentar en la escala del estadio, siendo que éramos finalistas del torneo”, planteó para luego establecer la comparación con el presente del balompié nacional.

“En el fútbol chileno han cambiado algunas moscas, pero la mierda sigue igual. Ahora hay otro tipo de situaciones, que mucha gente no sabe. La Generación Dorada hizo un gran trabajo, pero comenzó con Abumohor detrás y Sulantay en la cancha, por un trabajo a largo plazo. Por los títulos, se pensó que las cosas se harían de forma natural, pero se paró el trabajo y Chile está pagando las consecuencias. No se trabajó, no se incentivó, no se le dio estructura, no se siguió el trabajo que se hizo 10, 12 años con la Generación Dorada”, dijo el “Cóndor” en ADN.

Su mirada crítica del fútbol sudamericano

Roberto Rojas también repasó su pasado como entrenador de arqueros en Brasil, donde formó a Rogerio Ceni, entre otros porteros.

“Tenía la virtud de salir muy bien con los pies, pero la diferencia con Claudio Bravo es que hacía goles de tiro libre”, enfatizó, planteando que la búsqueda del Scratch por arqueros altos ya es cosa más del pasado.

“La contextura física de los jugadores han cambiado, hoy son más atletas y son tratados como atletas. Los arqueros no se quedan atrás en eso, claro que no es tener un gigante que no ataje nada. Hay que tener potencia física, reflejos y también jugar con los pies”, planteó, junto con abordar las diferencias con Europa a nivel futbolístico.

“Los papeles cambiaron. En Sudamérica no se trabajaba la fuerza física y los europeos empezaron a venir a buscar jugadores. Acá nos estancamos en la parte técnica y física. Hoy los europeos tienen mucha técnica y física, el sudamericano todavía tiene esa parte lenta en la transición de la pelota”, dijo.

El “fantasma” del Maracanazo

En la charla con “Camino Centenario”, el “Cóndor” también abordó el hecho que se está preparando una película inspirada en los hechos que él protagonizó en la ruta a Italia 1990 y que condenaron a La Roja a quedar excluida del proceso clasificatorio al Mundial 1994.

“Vine a saber de eso por las redes sociales. Antes de la pandemia me llamó un muchacho con la intención de eso, no se llegó a nada, y hace poco tiempo me enteré que eso lo querían realizar, pero yo estaba fuera, no me tomaron en cuenta ni hablaron conmigo. Yo no participaba en nada”, advirtió.

“Durante años estuvo parado. Podría ser una cosa más educativa si el personaje principal estuviera presente, pero no me consultaron nada. Estoy analizando las cosas. Eso no me impide que puedan hacerse otras cosas a futuro”, concluyó Roberto Rojas en ADN.