Santiago

Al momento de analizar el retiro de Claudio Bravo ayer lunes, uno que es palabra autorizada para evaluar lo hecho por el “Capitán América” fue uno quien fue su espejo cuando dio sus primeros pasos en el arco de Colo Colo, Roberto “Cóndor” Rojas, quien conversó al respecto con Ciudadano ADN.

“Las palabras a Bravo son de agradecimiento por todo lo que entregó en la selección y la imagen al fútbol chileno en el exterior. Pensé que podía seguir actuando en otra liga, menor a lo que realizó en Europa, pero son decisiones familiares y personales. No nos queda otro consuelo que respetar las decisiones de un gran profesional como él”, comentó quien está radicado en Brasil hace décadas tras quedar al margen de la actividad en Chile luego del corte que se autoinfirió defendiendo a La Roja en el proceso clasificatorio al Mundial de Italia 1990.

“No tuve el privilegio de retirarme, me retiraron. Siempre pensé en ser preparador de arquero y terminé haciendo el curso de entrenador. Seguro que a Claudio le va a pasar lo mismo”, planteó el “Cóndor” Rojas al momento de proyectar el futuro de Claudio Bravo, defendiendo la determinación que tomó.

“Ya con una cierta edad y un camino exitoso, con muy buenos resultados como los que tuvo, llega un momento en que la decisión no depende de él, sino de sus hijos, su esposa, de sus padres tras estar tanto tiempo lejos. Yo lo viví, estando en Brasil perdí a mis padres, mi hermano. Dejar uno de los grandes amores de su vida, como lo es el fútbol, lo vuelve ahora un hombre diferente. No es fácil hacer pública esta decisión”, enfatizó.

“Cóndor” Rojas y las comparaciones con Claudio Bravo

Con el retiro del “Capitán América”, muchos hablan de que es el mejor arquero de la historia de Chile, situación que quien defendiera la portería de La Roja en la década de los 80 abordó con mesura.

“Tomo con mucho agradecimiento y tranquilidad desde que estaba en la escuela de arqueros de Colo Colo. El tiempo pasa, son cosas diferentes. En mi época me hice de forma artesanal, no tenía una estructura. Claudio tenía las condiciones y la mejoró con la infraestructura del Barcelona, Manchester City y otros grandes clubes. Ahora, en gustos no hay nada escrito y cada uno tiene su imagen, eso se respeta. Él siempre se acuerda de mí y es un honor viniendo de él. Desde lejos le agradezco lo que hizo por el fútbol chileno”, explicitó quien fuera posteriormente preparador de arqueros y DT del Sao Paulo, ya pensando en el futuro del arco nacional.

“Arias y Cortés van a estar bien, Chile no tuvo problemas en la Copa América en ese sentido. Hay que pensar en un arquero joven, a Arias le quedan pocos años y Chile necesita preparar un arquero joven para prepararlo de acá a 10 años”, concluyó Roberto “Cóndor” Rojas en el Ciudadano ADN.