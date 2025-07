Guardias acusan a exchico “Rojo” de robar en supermercado: el cantante se enojó y denunció el hecho

En una situación que rápidamente se viralizó en redes sociales, el cantante Juan Ángel Mallorca, recordado por su paso por el programa Rojo, denunció públicamente un incidente ocurrido en un supermercado de La Florida.

A través de su cuenta de Instagram, el artista relató que fue acusado de robo sin fundamentos por parte del personal de seguridad en un recinto comercial propiedad de Walmart.

“Me encuentro acá en el Líder de Santa Amalia, en La Florida. Pasé a comprar un par de cosas, hago las compras, paso por las cajas de autoservicio, no llevaba muchas cosas (...) Paso, pago. Y a la salida me detiene un guardia pidiéndome la boleta”, comenzó narrando el cantante.

“Que la había guardado ya, llevaba en la mano mis cosas que había comprado y se acercan dos guardias más diciéndome que devuelva lo robado”, añadió.

El artista relató que “yo, como incrédulo, sorprendido, le pregunto que si es en serio y me dice con una risa, un tanto burlona, que ‘sí’, que devuelva. Y me empieza decir ‘ya, devuelve lo que robaste, si ya te tenemos cachado por las cámaras’”.

Intentando aclarar la situación, Mallorca permitió ser registrado. “El loco me toca, me trajina un poco acá y no encuentra nada, ¡por supuesto, no encuentra nada! Se van, nadie me pide unas disculpas. Y yo pido hablar con el jefe, con gerencia, porque, uno, me sentí muy humillado”.

Ni siquiera lo dejaron reclamar

El artista expresó su malestar ante la falta de atención posterior. “Me sentí con mucha vergüenza porque me pararon ante todo el público a la salida, había mucha gente pasando y fue una tremenda falta de respeto. Vengo a hacer reclamo a otro servicio y no me pescan. El trato es supermalo”.

Según denunció, uno de los guardias incluso se retiró entre risas. “No utilizo mis redes para esto, ustedes saben, pero creo que ante esta falta de respeto, ante esta situación...”.